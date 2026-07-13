Búcsú az olcsó energiától: Európa a nagy vesztes

Műtrágyázás egy gazdaságban. A közel-keleti konfliktus felverte az árakat. Fotó: JENS BUTTNER / DPA

A Közel-Kelet olajexportőr államai hasznot húznak a magasabb árakból, de szenvednek a geopolitikai instabilitástól és a felbomlott exportútvonalaktól. Az Öböl-térség monarchiái — különösen Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek és Katar — rendelkeznek olyan pénzügyi pufferekkel, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy rövid távon megbirkózzanak az áringadozással. De az infrastruktúrát ért károk, a szállítási zavarok és a befektetési bizonytalanság ezzel együtt jelentős költségeket ró rájuk. A térség energetikai logisztikájának teljes helyreállása évekig eltarthat. Az elsődleges gazdasági kárvallott Irán.

Ha csillapodik is az ellenségeskedés, a szankciók, a kárt szenvedett infrastruktúra és a tőkekiáramlás évekig fogja sújtani a növekedését.

A helyreállítás óriási kell hogy legyen. A szélesebb gazdasági következmény a gazdasági diverzifikálás felgyorsulása. Az Öböl-államok felerősítik erőfeszítéseiket a szénhidrogén-kiviteltől való függőségük csökkentésére, miközben ezzel párhuzamosan alternatív kereskedelmi folyosókba és logisztikai hálózatokba fektetnek be. 2023 ősze óta alaptalan közel-keleti háborúk sora sújtotta az Öböl-térség kolosszális modernizációs kezdeményezéseit.

Latin-Amerika kilátásai felemásak. Az olyan nyersanyagtermelők, mint Brazília, hasznot húznak a magasabb mezőgazdasági és alapanyagárakból. A nyereséget azonban részben ellensúlyozza a gyengébb globális kereslet és a szűkebb pénzügyi feltételek. Mexikó közvetett módon ki van téve a lassabb amerikai növekedésnek és gyáripari keresletnek. Argentína a súlyosan eladósodott gazdaságok sebezhetőségét példázza. A magasabb energiaköltségek és a globális finanszírozási nyomás bonyolítja a stabilizációs törekvéseket. Szélesebb kitekintésben: a jelentős üzemanyag-behozatalra szoruló országok ismételten inflációs nyomással néznek majd szembe. Összességében nem valószínű, hogy Latin-Amerika nagyobb válságon megy keresztül, de a térség lassabban áll helyre az „elsötétülő égbolt” alatt. Célpontja a Trump-kormány végzetes birodalmi álmainak Panamától, Venezuelától, Kubától és Nicaraguától Argentínáig, sőt Kolumbiáig.