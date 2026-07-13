Búcsú az olcsó energiától: Európa a nagy vesztes

Élelmiszer-biztonsági veszély
Afrika a legnagyobb relatív kárt szenvedheti el. A Világbank és az IMF visszatérően figyelmeztetett, hogy a szegényebb gazdaságok aránytalan terhét viselik a megnövekedett üzemanyag- és műtrágyaáraknak. Számos afrikai ország számára az energiasokk gyorsan élelmiszer-biztonsági sokká válik. Az emelkedő szállítási, műtrágya- és importköltségek közvetlenül megjelennek a fogyasztói árakban és a szegénységi rátákban. Olyan országok, mint Egyiptom, Kenya vagy Szenegál, növekvő külső pénzügyi nyomással néznek szembe. Még a nyersanyagexportőrök, mint Nigéria vagy Angola is, olyan kormányzati és befektetési kihívásokkal kénytelenek megküzdeni, amelyek behatárolják a magasabb olajárakból származó előnyöket.
A legnagyobb aggodalomra az élelmiszer-biztonság ad okot. Mély sebezhetőségek kötik össze a földgáz- és a műtrágyatermelést, valamint a mezőgazdasági volument. A következmények messze 2027-en túl érvényesülhetnek. A legvalószínűbb következmény, hogy sem globális recesszió, sem gyors fellendülés nem történik. Inkább úgy tűnik, a világ egy elhúzódó alkalmazkodási időszak felé halad, amelyet a Brent nyersolaj átlagosan mintegy 85-100 hordónkénti ára, valamint tartósan magas LNG- és szállítási költségek jellemeznek. Ezek aztán megjelennek a magasabb élelmiszer- és műtrágyaárakban, a lassabb globális kereskedelmi növekedésben, a kiújult inflációs nyomásokban és a bizonytalanságból adódóan megcsappant üzleti befektetésekben. Ilyen kiindulási alappal a globális növekedés várhatóan a 2,8–3,1 százalékos sávban, illetve akörül alakul 2027-ben, azaz a konfliktus előtti várakozás alatt, de a kifejezetten recessziós szintek felett. A fő veszély abban rejlik, ha tartósak maradnak az energiaellátási zavarok vagy kiújul a katonai eszkaláció, ami a 110–125 dolláros sáv felé lökheti az olajárakat és alapvetően növelheti a recessziós kockázatokat. A viszonylag olcsó, biztos és politikailag kiszámítható energia kora a múltba vész. Ennek helyét egy regionalizáltabb, drágább és geopolitikai kihívásokkal teltebb energiarendszer veszi át, egy olyan, amelynek gazdasági következményei jóval túlmutatnak a csatamezőn és 2027-en is.
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