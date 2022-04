Kárpátalja könyves vára

Királyháza a föléje magasodó Nyalábvárral együtt Ugocsa része volt egykoron. Legkisebb, s legkarakánabb – Ugocsa non coronat! – vármegyénk alól 1918-ban csúszott ki a talaj először, amikor is a semmiből előbukkant Csehszlovákia magához ragadott belőle egy hatalmas darabot. Nem sokkal később kiharapott egy tekintélyes részt a hízókúrára fogott Románia is. A meggyötört kis Magyarországnak mindezek után egy négyzetméterekben mérhető terület maradt csak a mintegy 1200 négyzetkilométeres Ugocsából, valahol Tiszapéterfalva régi határánál. Ez a zsebkendőnyi földdarab ma feltehetőleg a nálunk maradt Magosliget közigazgatási területéhez tartozik.