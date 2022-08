Titkos NASA-bunker a Balaton alatt?

65 ezren férnek el a NASA-bunkerben

A NASA-bunkerről szóló hírek szerint az építmény képes lett volna ellenállni a legnagyobb erejű földrengéseknek is, burkolata olyan erős, hogy bármilyen becsapódástól megóvja szupergazdag lakóit, nem utolsósorban pedig 65 ezer főt is be tudott volna fogadni.

Mindemellett számtalan üzletről, moziról, kaszinóról, uszodáról, étteremről és vidámparkról szóltak a mendemondák, sőt, arról is, hogy a bejárat területét fegyveres erők őrzik.

Az információt állítólag a Wikileaks szivárogtatta ki egy több ezer oldalas dokumentum formájában. Bár egy évtizede még nem volt sem koronavírus, sem pedig atomcsapással fenyegető háború a világban, a szóbeszéd így is gyorsan elterjedt – olvasható a LikeBalaton cikkében.

Autópályán a "NASA-bunkerig"

Bár a városi legenda szinte minden mondatáról érezhető, hogy nem komoly hírről, tényszerű állításról van szó, tény, hogy a környékre felhívta a figyelmet, különös tekintettel Balatonkilitire, mely azonban nemcsak emiatt érdemes rá.

A teljes cikket ITT olvashatja tovább.