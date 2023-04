Rendezvénysorozattal ünneplik a 400 éves Mikó-várat Székelyföldön

Elhangzott, hogy a következő hónapokban is lesznek a vár történetének szentelt programok, tudományos és ismeretterjesztő előadások, és átfogó kötetet is megjelentetnek a Mikó-várról. A jubileum alkalmából felújítják a vártörténeti kiállítást, melyet 2024 januárjában nyitnak meg újra. Jövőre egy bronzmakettet is készítenek a vártérről.