Itt a kínai holdújév, és ez komoly szemléletváltást hozhat

Mit jelent ez a magyaroknak?

Magyarországon is évről évre rendeznek színes kulturális programokat a kínai tavasz fesztivál alkalmából – részletezi az elemzés. Tavaly a sárkány évét kiemelt figyelem övezte, és ez alkalmat adott a magyar és a kínai diplomáciai kapcsolatok felvételének 75. évfordulójának megünneplésére is. Olyannyira, hogy májusban Hszi Csin-ping kínai elnök is Magyarországra látogatott, a koronavírus-járvány óta először. Érdekesség, hogy Magyarországon kívül csak Franciaországba és Szerbiába látogatott még el.

A kígyó éve a kínai szimbolikában

A január 29-én kezdődő év a kígyó éve lesz a kínai szimbólumrendszer szerint. Kínában és más ázsiai kultúrákban a kígyó ősidők óta szimbolizálja a bölcsességet, az intuíciót és az átalakulást. A rendszeres megújulás képességénél gondoljunk csak az évente 6-8 alkalommal levedlett bőrére. Ez szemléletváltást hoz az emberiségnek, és az egyénnek egyaránt. A kulcs a kreativitás és a rugalmasság – fogalmaz a Kungfu Akadémia.

Hozzáfűzik, a kígyó évében sorsfordító eseményekre is számíthatunk, mert a kínai horoszkóp szerint a 2025-ös év a változást, az átalakulást jelképezi, így a jövő év tele lesz meglepetésekkel.