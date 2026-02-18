Rendkívüli

Menczer Tamás: Senki ne veszélyeztesse Magyarország energiabiztonságát, még Zelenszkij se + videó

Rendőrségi közlés: 3939-en érkeztek Ukrajnából kedden

Az ukrán–magyar határszakaszon 3939-en léptek be Magyarországra kedden – tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság szerdán az MTI-t.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 18. 7:56
A beléptetettek közül a rendőrség 18 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely harminc napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért – áll a közleményben.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Kurucz Árpád)

 

