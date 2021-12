Hatalmas méretű pofon landolt Gyurcsányék arcán

Felhévizy Félix úgy döntött, hogy ebben az esztendőben végre nem fogja az utolsó pillanatra hagyni a karácsonyi ajándékok beszerzését. Mert eddig, gyarló módon, minden évben az utolsó pár napra hagyta ezt a feladatot, és így mindig hatalmas, vásárolni szándékozó tömeggel találkozott. Na ezt szerette volna elkerülni az idén. El is ment több bevásárlóközpontba beszerezni a meglepetéseket, de amit tapasztalt, az nem volt mindennapi. Elképesztő tömeg volt minden üzletben, már most ennyivel az ünnepek előtt is. Meg is kérdezte az egyik pénztáros hölgytől, hogy ez a tömeg megszokott e ilyenkor, mire ő kissé idegesen azt válaszolta, hogy szerinte több héttel hamarabb elkezdődött az őrület, a vásárlási láz. Felhévizy rácsodálkozott erre, egyrészt azért, mert valóban korai időpontot választott a vásárlásra, hogy elkerülje a rohamot, másrészt pedig azért, mert mindenhol azt hallani, hogy nagy az infláció, az embereknek nincsen pénzük, és hogy borzasztó rosszul élnek a magyar emberek.

Legalábbis a baloldal ezt próbálja sulykolni, mert a tapasztalat ennek a gyökeres ellentétét mutatja. Tele üzletek, tele kosarak és egymás sarkára lépő, vásárolni vágyó polgárok. Láthatóan van pénze az embereknek, különben nem tolonganának az üzletekben. Tehát azt leszögezhetjük, hogy a baloldal nagyon mellélő, ha azt próbálja meg elhitetni a szavazókkal, hogy rosszul megy a magyar gazdaság. Mert az emberek nem hülyék, pontosan látják, hogy mi a helyzet.

Fekete-Győr András, a Momentum fiatalon levitézlett vezetője (?) a napokban ennek ellenére rátévedt erre a hamis útra, Facebook-posztban szidta a magyar gazdaságot:

„ […] Már rég nem arról kellene beszélni, hogy Magyarország felléphet a fejlett országok közé. Hiszen már Románia is túlmutat rajtunk. Sokkal dinamikusabb fejlődésen ment keresztül, mint Magyarország, ahol a sikerkommunikáció ellenére a Fidesznek nem sikerült élnie a történelmi lehetőséggel, hogy érdemben jobbá tegyék a magyar emberek életét. Ebből is látszik, hogy sürgős változásra van szükség, ehhez pedig kormányváltás kell!”

Egész egyszerűen nem ez a helyzet, és ezt pontosan látja mindenki, ha például vásárolni megy bármelyik üzletbe. A kormány intézkedései pedig előremutatóak, nem mindennapi döntések születtek pont a gazdaság teljesítményének köszönhetően. A baloldal légből kapott, hazug, suttogó propagandája helyett álljanak itt azok a tények, amelyek köztudottan makacs dolgok:

a családi adó-visszatérítéssel összesen 600 milliárd forintot ad vissza a kormány közel kétmillió gyermeket nevelő szülőnek,

a 25 év alattiaknak járó szja-mentességgel 140 milliárd forintot hagynak a fiataloknál,

idén minden korábbinál magasabb nyugdíjprémiumot és nyugdíj-kiegészítést tudnak fizetni 2,6 millió magyar nyugdíjasnak több mint 250 milliárd forintból,

jövőre teljes egészében visszaadják a baloldal által elvett 13. havi nyugdíjat, amelynek összege eléri a 320 milliárd forintot.

Mindezek mellett megérkezett a legnagyobb pofon is, amit a Gyurcsány vezette baloldal ebben a szegmensben az utóbbi időben kapott. Hiszen újabb adatok igazolják a magyarországi gazdaságpolitika eredményességét.

Az Eurostat friss adatai is azt mutatják, hogy Európa egyik leggyorsabban újraindított gazdasága a magyar – közölte Facebook-oldalán szerda délután Varga Mihály pénzügyminiszter, aki felidézte: a magyar gazdaság már meghaladta a járvány előtti teljesítményét, miközben az uniós országok többségében még mindig alatta vannak.

– Nos, ennyit erről! Ráadásul a Gyurcsányék arcán landolt méretes pofonban az lehet a legfájóbb, hogy nem várt helyről kapták, hiszen az Eurostat nem mondható a magyar kormány nagy barátjának. De ahogy a népszerű LGT-szám refrénje mondja: Ilyen a boksz! – gondolta magában Felhévizy Félix, és sajnos kénytelen volt kijelölni a naptárjában egy másik időpontot is az ajándékok beszerzésére, mert sajnos nem tudta mindenkinek megvenni az előre eltervezett meglepetést.

Borítókép: Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció (DK) frakcióvezetője, pártelnök és Vadai Ágnes, a DK frakcióvezető-helyettese az Országgyűlés plenáris ülésén 2018. július 20-án (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

…

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!