Markus Södert hirtelen arcul csapta a valóság

Figyelemre méltó interjút adott a Cicerónak Markus Söder, a bajor CSU elnöke. Ilyen mondatok hagyták el a száját:

„Brüsszelnek a diplomáciával kellene foglalkoznia, nem a kioktatással.”

„Nem az a modern, hogy legalizáljuk a drogokat, engedjük szavazni a fiatalokat és gendercsillagokat teszünk mindenhová.”

„Több diplomáciára és kevesebb kioktatásra lenne szükség.”

Szép szavak ezek a konzervatív, keresztényszocialista bajor miniszterelnöktől, csak meglehetősen furcsán hatnak így a német választások után. Merthogy a kampányban nem éppen ilyen üzeneteket küldözgettek a német választóknak.

Söder gondolatai azonban nemcsak ezért súrolják a pofátlanság határát, vagy inkább át is lépik azt. Talán sokan emlékeznek még a júniusi Németország–Magyarország Eb-csoportmeccsre, ahol Söder és más müncheni és német döntéshozók elszabadították a genderőrületet; még a buszokra is szivárványos zászlókat szereltek fel, a német zászlót sutba vágták, és szivárványos lobogókkal küldték be a hazai drukkereket a stadionba, és még egy genderaktivista is befutott a gyepre, a hazai és a nemzetközi liberális sajtó hangos kéjelgése közepette.

Maga Söder is, aki korábban kereszteket rakatott ki a bajor iskolákba, szivárványos maszkkal vigyorgott a képünkbe, toleranciát emlegetve.

Mindez egy kis látlelete a német konzervatív oldalnak. Annyira meg akartak felelni a baloldali elvárásoknak, hogy gyakorlatilag baloldali erőt csináltak magukból. Az pedig már volt elég a palettán, a CDU–CSU pedig 16 év után elbukott a választáson.

Van rá esély, hogy erre valóban rájöttek ők maguk is, Friedrich Merz megnyilvánulásai mindenesetre ezt sejtetik.

És ha fordul a politikai szélirány, Markus Söder is fordul, ha kell, kereszteket rakosgat ki, de ha arról van szó, szivárványos maszkkal provokál. És most gendercsillagokról meg kioktatásról panaszkodik.

Gyomorforgató.

Borítókép: Markus Söder bajor tartományi miniszterelnök (Fotó: MTI/EPA/Pool/Peter Kneffel)

…

