Újabb baloldali keresztényre leltünk, de ő sem bírta ki kamuzás nélkül

Donáth Anna hitről, Kutyapártról és migránsszámlálóról – hirdeti címében a Momentum új elnökével készült interjú. Ebből kiderül, hogy az Európai Parlamentben a dühödt, könyörtelen arcát mutató, Orbánék megleckéztetését görcsösen követelő Donáth Annát mi valójában félreismertük. Ő igazi keresztény, ahogy magát jellemezte, „mélyen vallásos”.

„Nem vagyok háromnapos keresztény” – vágja az arcunkba a liberális Renew Europe képviselője, aki tényleg mély hitéletet élhet, hiszen vasárnaponként jár istentiszteletre is, „főleg most, hogy már online is lehet”.

A többször bérmálkozó Gyurcsány és a kandeláberező ámokfutó után itt van nekünk a mélyen vallásos Donáth Anna, aki közben magától értetődően óriási LMBTQ-harcos. De majd legközelebb a Szemléleknek majd elmagyarázza, hogy is van ez.

Donáth Anna szerint Magyarország élhetetlen hely, de azért, mert elég sokan nem értenek vele egyet, még jogában áll ezt gondolnia.

Ennél nagyobb probléma, hogy Donáth egy combos füllentést is megengedett magának.

A Válasz online nagyapja kommunista szólamairól is kérdezte Donáth Annát (esetleg az apuka, Donáth László bírósági ügyei is szóba kerülhettek volna, de ne legyünk telhetetlenek), mire a Momentum elnöke szó szerint a következőt mondta:

„Én a magam döntéseiért vagyok felelős. Persze ahogy szerintem nem kell választ adnom arra, mit és miért tett 1948-ban, úgy nem verhetem a mellemet azért sem, hogy máskor hősként viselkedett. Nem is teszem. Sosem használtam sem őt, sem édesapámat, hogy politikailag helyezkedjem általuk."

Mindez élesen szembemegy azzal, amit alig másfél hónapja posztolt a Facebookon, október 23-án, ahol hosszú, hősi eposzban éltette a saját nagyapját, kissé újraértelmezve a történelmet (Rákosi-titkárság és egyebek).

De idézzünk ismét Donáth Annától:

„A Momentum őszinteségét pedig kár megkérdőjelezni. Aki a Nemzeti Együttműködés Rendszerében fiatal felnőttként egzisztenciát, karrierszempontokat félredobva pártot alapít, és annak szenteli idejét, energiáját, hogy kikerüljünk ebből a kétharmados mocsárból, az nem hazudik.”

Nos, ki is hazudik akkor?

Borítókép: Donáth Anna (Fotó: MTI/Rosta Tibor)