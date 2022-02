Az ellenzék (2.)

Itt a kampány. És itt ez az ellenzék, immáron egyesülve, összeállva, mint a fagyott kutyagumi, ami elég szilárdnak tűnik, de igen könnyen szétporlad.

Ennek az ellenzéknek nincsen semmi mondanivalója. Szellemi képességeik az O1G magasságáig tudják repíteni őket, a vezetőjük pedig (a „kapitány”) csupa hülyeséget beszél. És mindent megtámad, amiben a magyar társadalomban konszenzus van.

Ebben a nem könnyű helyzetben ez az ellenzék kénytelen összevissza hazudozni.

De ez legalább könnyedén megy nekik, ebben jók, ebben profik, ehhez értenek. Így születtek, és így fognak kimúlni az árnyékvilágból. A kezdő és a végpont között eltelt idő: maga a feleslegesség…

Most például ezt találták ki:

Miért ment Orbán a madridi szélsőjobbos találkozóra, ahol egy magyarellenes román párt is megjelent?

Ezt Kerner Zs., a 24.hu hazudozója írta a minap. Majd így számolt be az eseményről:

A mostani találkozó három legfontosabb vendége a két miniszterelnök, Orbán Viktor és a lengyel Mateusz Morawieczki, valamint a francia elnökségért jelenleg is kampányoló Marine Le Pen voltak. A házigazda spanyol Vox vezetője mellett a rendezvényen ott voltak a bolgár, belga, osztrák, észt és holland szélsőjobboldali pártok is. Ami a leginkább meglepő, hogy Orbán Viktor egy olyan rendezvényen vett részt, amelyen megjelent a magyarellenes román AUR-ral is.

Ó, hát ha már ilyen fantasztikus lehetőség adódott, abból a „kapitány”, a Márki-Zay (el ne felejtsék a filogenezist: MSZMP – MSZP – MZP) sem maradhat ki, úgyhogy haladéktalanul felkapaszkodott saját Parnasszusára, a Facebook-fiókjára, és ő is megrázta a kakafát, imigyen:

Ne azokra legyenek dühösek, akiket megtévesztett a propaganda. Akiknek realitásérzékét elvette a polgárháború. Akik még akkor is fanatikusan hisznek Orbán Viktorban, (…) amikor a magyargyűlölő romániai AUR párttal szövetkezik (…).

Hát persze. Hát ki mással.

És ezek után jött a Jobbik. Mert ezek mindig elkésnek, a fagyott kutyagumiként összeállt ellenzéknek immáron kétségkívül ezek a leghülyébb tagjai. Jakab munkalakás krumpli Péter meg a többi.

Magyargyűlölő román párt a Fidesz új szövetségese

Ez a Jobbik sajtótájékoztatójának címe.

Tartja egy ócska, aljas kis gazember, bizonyos Gyöngyösi Márton, aki a „listázzuk a zsidókat”-tól jutott el Gyurcsány fenekéig, bár a történelem éppen azt bizonyítja, hogy minden korban e két pont között volt a legrövidebb út, és ezen az úton mindig az örök gyöngyösimártonok vándoroltak, tarisznyájukban hamuban sült becsületükkel meg a harminc ezüsttel.

A „sajtótájékoztatón” – valójában hasonszőrű gazemberek összeröffenésén – ilyenek hangoztak el:

Olyan emberekkel is összeáll,(mármint Orbán, B.Zs.)akik nemcsak Európát verik szét, hanem a magyar nemzetet is megosztják”, s „ez kétségtelenül új szint”; kérdés, hogy Orbán most „a magyar nemzetbe kíván-e éket verni”, illetve „a saját nemzetének is hadat üzen?

A helyzet valójában az, hogy ebbe a Gyöngyösibe kellene éket verni, de sajnos annak sincs semmi sportértéke.

Aztán, ha már a Jobbik egyik ócska kis Hegedűs hadnagya (melyik jobbikos nem az?) hazudozott egy jót, akkor az Alfahír nevű árulólerakat, senkidepó is beszállt a buliba ezzel az ordító címmel:

Már a Fidesz-székházat védő biztonsági őrnek is kínos volt, amiket Orbán «magyargyűlölő» román szövetségese mondott

És akkor mindezek után nézzük a valóságot! (Érdekesség: a valóságot a Magyar Narancs nevű fagyott kutyagumirész is megírta, na nem azért, mintha hirtelen bekopogott volna hozzájuk a tisztesség, akibe belekarolt Valóság nevű nagybátyánk is, nem, erről szó sincs, mindössze az történt, hogy mivel már mindenki tudta az igazságot, amikor a hülye Gyöngyösi kiállt a mikrofonok elé, a narancsosok érezték, ez annyira ciki, hogy már vállalhatatlan.)

És megírták.

Őket idézem, mert így a legjobb:

Román politikai botrány: az AUR elnökét kidobták a konzervatív pártok madridi találkozójáról

A román G4Media.ro hírportál a madridi találkozót házigazdaként lebonyolító párt, a spanyol VOX szóvivőjére hivatkozva írta meg pénteken, hogy George Simiont, a nacionalista Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) társelnökét a biztonsági emberek kidobták az európai konzervatív pártok múlt hétvégi madridi konferenciájáról, ahova meghívó nélkül próbált bejutni.

Az MTI beszámolója szerint a román lap megkeresésére Alonso de Mendoza, a VOX európai parlamenti (EP-) képviselőcsoportjának egyik szóvivője cáfolta, hogy az AUR-t meghívták volna az európai jobboldali erők találkozójára, amelyen többek között Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke és Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő is jelen volt. A szóvivő megerősítette: Simion hívatlanul is megpróbált bejutni a találkozóra, de ezt a biztonsági emberek megakadályozták és elvezették.

(...)

A G4Media értesülései szerint Simion úgy jutott be a találkozó helyszínéül szolgáló szállodába, hogy Aurelian Pavelescu, a – Romániából valóban meghívott – PNTCD elnöke titkárának adta ki magát.

A román lap úgy tudja, Simion korábban több kísérletet is tett arra, hogy meghívassa magát a rendezvényre, a VOX azonban azt válaszolta, hogy ez csak a többi részt vevő párt beleegyezésével lehetséges, márpedig a Fidesz nem járult hozzá, hogy a magyarellenes kirohanásairól és gyűlöletszításáról elhíresült AUR részt vegyen a találkozón.

Nos, hát így „lépett szövetségre” Orbán a magyargyűlölő AUR-ral.

Vajon bocsánatot fognak most kérni?

Nem, nem fognak bocsánatot kérni.

Szerintem a Márki-Zay meg a Gyöngyösi ugyanezt el fogja mondani legközelebb is.

Aztán majd eltakarítjuk őket, illatos keszkenőt szorítva az orrunk alá…

Bayer Zsolt cikksorozatának első része IDE kattintva olvasható el.

Borítókép: Gyöngyösi Márton (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)