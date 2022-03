Donald Tusk a valódi fasiszták és kommunisták mellett kampányolt

Donald Tusk el akarja távolítani Orbán Viktort a hivatalából. Nem vicc, ezt ő maga mondta az egyesült ellenzék nagy(?)gyűlésén. De ezt azért már egy ideje lehet tudni, a kijelentés alapvetően nem tartalmazott semmilyen új információt.

A lengyelországi politikus régóta nincs jóban a magyar miniszterelnökkel és a valódi jobboldallal. Az európai fősodratú politika általában ezt teszi az emberrel, igazi tőről metszett liberálist varázsol belőle. Olyan, mint kicsiben a régi SZFE volt; ahova bemegy a fiatal jobbos színészetet tanulni, majd négy év múlva kócos, balliberális, Orbán-fóbiás Telex-újságíró-klónként hagyja el az intézményt.

Szóval régóta tudható volt, hogy a baloldal által amolyan rendes és jó lengyelnek tartott, az ellenzék által körülrajongott Tusk nem szereti a jelenlegi kormánypártokat, de amit most március 15-én az egyesült ellenzék gyűlésén művelt, túlment minden elképzelhető határon. De mielőtt erre rátérnénk, muszáj erről a bizonyos új típusú lengyelkedvelésről is szót ejtenünk. Mert a lengyeleket eddig finoman szólva sem szerette a baloldal, szinte csak szitokszóként szerepeltek a lengyelek a szótárukban.

Elsősorban a békemenetek alatt emlékezhetünk, milyen gyűlölettel bírtak arról beszélni, hogy Lengyelországból is érkeztek az ünnepségekre. Az „Orbán busszal ideutaztatott, fizetett lengyel statisztái” volt még talán a legenyhébb kifejezés, ami a ballib politikusok és újságírók szájából elhangzott. Erre most olyan ovációval, rajongással és szeretettel fogadtak egy lengyelt, olyan csillogó szemekkel hallgatták végig a beszédét, hogy az ember szinte már megsajnálta a többi ellenzéki felszólalót, hiszen összesen nem kaptak ennyi tapsot és szeretetet, mint Donald Tusk úr egy személyben.

A baloldal valamiért sokkal jobban képes rajongani egy külföldiért, talán mert a génjeikben van a külföldnek – hol a Keletnek, hol a Nyugatnak – való megfelelés, és az, hogy egy nem magyar politikus szavát inkább hajlandóak elfogadni, mint egy olyanét, aki itt született és itt is él. Tusk pedig mindent meg is tett a tapsért és a sikeréért, lelkesen elszavalta a fasisztáknak és kommunistáknak a 444-ből és a Telexből már jól ismert frázisait.

Sőt tovább is emelte a tétet. Az Európai Néppárt elnöke szerint Orbán Putyin pártjára állt ebben a küzdelemben. Ami nettó hazugság. Magyarország minden Oroszország elleni szankciót megszavazott, el is ítélte az orosz agressziót, és minden erejével azon van, hogy senki pártjára ne álljon, igyekszik kimaradni a konfliktusból; a magyar kormány békét szeretne. Részint, mert a háború a szomszédunkban dúl, részint, mert él Ukrajna területén nagyjából 150 ezer magyar.

Ez az amúgy csöppet sem elhanyagolható információ az, ami valamiért nem megy át az ellenzéknek, képtelenek megérteni, hogy ha például engedve Rónai Sándor, Juhász Ferenc, Fekete-Győr András, Demeter Márta, Iványi Gábor, Márki-Zay Péter és Donald Tusk követelésének, átengednénk Magyarország területén a nyugati fegyverszállítmányokat, akkor az Ukrajnában elő magyarok életét veszélyeztetnénk.

Igen, jól olvasták; az ellenzék jó és agyonrajongott lengyele itt Magyarországon is azért támadta Orbán Viktort, mert a magyar miniszterelnök nem hajlandó fegyverekkel, illetve fegyverszállítmányokkal támogatni Ukrajnát. Ami tényleg túlmegy minden határon. A fegyverekre vonatkozó követelőzés természetesen óriási sikert aratott a megjelentek körében, hiszen – ahogy azt fentebb írtam – az elmúlt hetekben szinte az összes ellenzéki politikus ezt szorgalmazta, ezért szinte törvényszerű, hogy az ellenzéki keménymag valóságos harci lázban ég, a fővárosi libsik szinte remegnek a vágytól, hogy Magyarország haladéktalanul üzenjen hadat Oroszországnak.

Agyrém.

Végül azt is fontos megjegyeznünk, hogy a fasisztákkal és kommunistákkal gyűlésező Donald Tusk annyira önmaga hatása alá került, hogy túlságosan is őszintévé vált, ugyanis kerek perec kijelentette, hogy Európa reményteljesen tekint az április 3-i választásokra, azaz a Nyugat Gyurcsányék győzelmének drukkol. Köszönjük, Tusk, az őszinteségét, reméljük kellemes útja volt hazafele. Mi itt, Magyarországon továbbra is igyekszünk kimaradni a háborúból, és a Tusk-félék legnagyobb bánatára megpróbáljuk megvédeni a kárpátaljai magyarok életét.

Borítókép: Donald Tusk, az EPP elnöke (Forrás: Getty Images)

...

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!