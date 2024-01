Hová tűnt Csabi?

Nem tudni, hogy Dobrev Klárának paranormális ambíciói keletkeztek-e, vagy pedig csak az erőfitogtatást emelte magasabb szintre, mindenesetre a Gyurcsány-párt évindító kampányvideójában Dobrev a puszta pillantásával eltüntet egy DK-s aktivistát.

A szürreális felvételen a DK árnyék-miniszterelnöke egy nemes egyszerűséggel Csabinak nevezett férfit invitál az autójába, hogy elvigye Szolnokra, ahol is az aktivista állítólag a saját kocsiját hagyta, benne a kulcsaival. A probléma rendkívül „életszerű” volt tehát, ahogyan a felajánlott segítség is, mégis alig győzött hálálkodni érte a férfi Klárának. Lehet, még nem tudatosult benne, hogy annak is vannak szintjei, hogy kinek, mit intéz az árnyékkormánya.

A videó ezen pontjánál indul be a nehezen magyarázható események láncolata. Ugyanis amint az aktivista az újévi fogadalmairól kérdezi Dobrevet, utóbbi a hirtelen üressé vált anyósülés felé fordulva elmondja a kamerának, hogy „csak azon jár az agyam, hogy miként fogjuk meggyengíteni és megdönteni Orbán Viktor rendszerét”. Mikor Gyurcsányné már a sokadik mondatát fogalmazta arról, hogy mennyire szeretne már hatalomra kerülni, Csabinak még mindig semmi nyoma.