23 millió ukrán áramlik Magyarországra, ha Ukrajna az Európai Unió tagja lesz 

És ez sajnos igaz, ellentétben a 2004-es riogatással. Ugyanis olyan nyugdíjmegállapodás van érvényben Ukrajnával, amit még a Szovjetunióval kötött Magyarország, és Ukrajnának esze ágában sincs felbontani.

Illusztráció, 23 millió ukrán lepné el Magyarországot… (Fotó: AFP)

Az uniós tagsággal a magyar egészségügyi ellátás elérhető lesz az ukránok számára is, ami olyan nagyságrendű terhet róna az ellátó rendszerre, ami nemcsak hogy a várólisták megnövekedésével járna, de össze is omlana.

Az unió haszonélvezői egyedül az ukránok lennének, mivel lényegesen az unió átlaga alatt vannak, ezért az összes forrás – ami most Magyarországra vagy a kelet-európai országokba érkezik –, Ukrajnába menne. Beleértve a mezőgazdaságból élők támogatásait is.

Nem beszélve az élelmiszer-biztonságról, ami talán a legveszélyesebb lenne ránk nézve, mert az olcsó ukrán élelmiszereknek áruk van. Súlyos kockázatok rejtenek a génmódosított alapanyagokból elkészített ételek. Nem tudjuk, hogy Ukrajnában milyen növényvédőszereket alkalmaznak, csak azt tudjuk, hogy ami az unióban már rég tiltott, mert bizonyítottan káros az emberekre, azokat ott még használják. Bizonytalan eredetű élelmiszerek lepik el az uniós piacokat, ha Ukrajna csatlakozik, erre figyelmeztetett több szakértő is.

És a bűnözés. Nem, nem a rendszerszintű korrupcióra gondolok, ami magát az elnököt is elsöpörhetné, ha egyszer végre vizsgálható lenne Zelenszkij. De sosem lesz vizsgálható. Szóval Ukrajna már ma része a fegyver-feketekereskedelemnek. Senki sem tudja, hogy az Ukrajnába érkező fegyverek közül mennyi került végül az ukrán katonákhoz a frontra. Minden szakértő egyetért abban, hogy már ma jelentős mennyiségű csempészett, Ukrajnából származó fegyver van a feketepiacon.

23 milliós ukrán munkaerő érkezhet Magyarországra, akik jelenleg lényegesebb rosszabb munkakörülmények között, lényegesen alacsonyabb bérekért hajlandók dolgozni, tehát mindenki munkahelye veszélyben lesz.

És végül, de nem utolsó sorban, a 23 millió ukránnal érkezik a 21. század legnagyobb járványügyi kockázata. Kettős okom van arra, hogy ezt írjam, egyrészt Ukrajnában a kötelező oltások aránya lényegesen kisebb, mint Európában, ezért a nálunk már korábban leküzdött járványok is újraéledhetnek, ilyen lehet akár szamárköhögés is. De szakértők figyelmeztettek a nemi betegségek növekedésének kockázatára is. A HIV-fertőzöttek aránya lényegesen magasabb Ukrajnában, mint Európában, ez jelentős veszélyforrás lehet ránk nézve.

A járványügyi félelem másik oka a háború maga, mert háborús körülmények közt minden betegség jobban, könnyebben terjedhet el.

Előzzük meg, hogy 23 millió ukrán elvegye azt, amiért eddig megküzdöttünk! Ez a félelem sokkal alaposabb, jogosabb, mint 2004-ben a kommunisták félelme a 23 millió romántól. Annak nem volt alapja, ennek a félelemnek van.