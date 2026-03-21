Bayer Zsolt: Brüsszel és Kijev Magyarország ellen, de Európa és a világ Orbán Viktor mellett

CPAC Hungary 2026.

Bayer Zsolt
CPAC 2026Orbán ViktorVálasztás 2026 2026. 03. 21. 19:15
CPAC Hungary 2026: Lehet, hogy Brüsszel és Kijev Magyarország ellen van, de Európa és a világ Orbán Viktor mellett áll

Hiába próbálja elhitetni a baloldal dezinformációval az ellenkezőjét, a 2026-os CPAC Hungary bizonyította: a jobboldal nem csak idehaza van többségben, hanem világszinten is a békepárti többség része. Az Alapjogokért Központ által immár ötödik alkalommal megrendezett CPAC Hungaryn a magyar jobboldal szövetségesei egyértelműen kiálltak a migrációellenes, család- és békepárti politika mellett.

A rendezvény főszónoka idén is Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke volt, akit Donald Trump exkluzív videóüzenetben támogatott. A magyar miniszterelnök egyértelművé tette: a jobboldal áprilisban győzni fog, mert Magyarország jövőjéről nem Brüsszel dönt, hanem a magyarok. Bár ők „nyíltan követelik, hogy legyen Magyarországon Brüsszel- és ukránbarát kormány. Hát nem lesz, barátaim” – fogalmazott. A tét nem kisebb, mint hogy a nemzetek Európája győz-e a háborúpárti, birodalmi logika felett. Három héttel a magyarországi választás előtt minden patrióta érzi: Európa legerősebb békepárti bástyáját kell most megerősíteni.

A helyszínen sokezres tömeg hallgatta a beszédeket: több mint 3000 résztvevő, 600 nemzetközi vendég és 40 előadó volt ott a CPAC Hungaryn. A színpadon egymás után sorakoztak fel a szuverenista erők meghatározó vezetői, többek között Javier Milei, Argentína elnöke, Alice Weidel, a német AfD társelnöke, Irakli Kobakhidze, Georgia miniszterelnöke, Santiago Abascal, a spanyol VOX elnöke és Mateusz Morawiecki, Lengyelország korábbi miniszterelnöke, az ECR elnöke. Európa jobboldali pártcsaládjainak vezetői mind jelen voltak és támogatásukról biztosították Orbán Viktort a sorsdöntő, három hét múlva esedékes választások előtt. 

 


További játékainkhoz kattintson ide!

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu