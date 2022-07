Bálványos: A szabadegyetemtől a gasztro-oázisig

A Bálványosi tábor néhány év alatt „kinőtte” a helyszínt, kemping egyszerűen képtelen volt infrastrukturálisan eleget tenni a megnövekedett igényeknek, hadd említsek egyetlen szempontot: többszáz táborlakónak két zuhany állt rendelkezésre. 1997-ben a szervezők Tusnádfürdőre költöztették a rendezvényt, Orbán Viktor gratulált is ehhez akkori köszöntő beszédében: megjegyezve, hogy nem muszáj a nyári szabadegyetemet egybekötni egy túlélési gyakorlattal. Így lett Tusnádból és Bálványosból Tusványos.

Bálványos látogatottsága, népszerűsége jelentősége csökkent, miután a tábort elköltöztették, akkor vált ismét referenciaponttá, amikor Szarvadi Loránd és felesége, Téglás Zsuzsa a mindössze néhány házból s egy kempingből álló tulajdonképpeni településtől három kilométerre festői környezetben épült szállodát, mely anno a Kárpátok (Carpati) nevet viselte, gyönyörűen felújította s újabb épületeket húzott fel mellé. Létrehozták Erdély egyik legszebb és legszínvonalasabb vendéglátó központját, ahol minden együtt van: wellness központ, sóbarlanggal, gyógyfürdővel, hangulatos szobák, csodás kilátás, kalandpark és magas szintű gasztronómia.

Mindemellett itt működik Erdély egyik legizgalmasabb borszaküzlete is Indivino néven, ahol nemcsak legendás dűlőszelektált borokat lehet kapni élvonalbeli tokaji termelőktől, többek között a borászfejedelem Szepsy István pincéjéből, de évjáratos különlegességeket is, a villányi Gere pincészet Kopárjából például három évjárat is megvásárolható itt. Ha ismerősen cseng az „Indivino” név, akkor az nem véletlen, a DiVino erdélyi testvéregységét, a sepsiszentgyörgyi Indivino-t is átvették néhány éve Szarvadiék, jelentősen emelve a borbár gasztronómiai kínálatát.

A Bálványos Resort dizájnja a hagyománynak és a modernitásnak szemgyönyörködtető elegyét nyújtja. A természetközeliség a szó szoros és átvitt értelmében egyaránt része az élménynek, a hegyek és erdők ölelésében fekvő szálloda dekorációjában értő kézzel és kiváló esztétikai érzékkel használták a faanyagot, remek ötlet a dézsás zuhany, a falakat díszítő kortárs képzőművészeti alkotások is szervesen belesimulnak az összképbe. Az üvegajtókon gravírozott rovásfelírással kulcsszavak: „Bálványos”, „Székelyföld”, „Isten hozott”. A szálloda látványvilágának minősége bizonyára összefügg azzal, hogy Szarvadiék a szintén borértő, borrajongó és borforgalmazó Hegedüs Ferenccel, Kézdivásárhely legjobb éttermének, a Jazz bistro-nak a tulajdonosával közösen alapították meg és működtetik a Bálványos Art Camp nevű képzőművészeti tábort, amit a szakma Erdély vezető táboraként emleget.

Az időközben Forest névre keresztelt szálloda-vendéglő mellett további két étkező egységet is elindítottak. Elsőnek 2016-ban a Gastrolabot, mert a szállodaétterem már nem bírta el a wellness központnak köszönhetően megnövekedett forgalmat, itt a kezdetekben személyesen Zsuzsa asszony főzött bográcsos ételeket, mindig mást, a kísérletezés ihlette az egység nevét, a „lab” ugyebár a laboratóriumra utal.

Ma már szabályos étteremként működnek, komoly ételválasztékkal, de megőrizve a kísérletező szellemiséget. Rokonszenves gesztus, hogy a Tiltott Csíki Sörmanufaktúrától számolt távolságot jelző kilométerkövet, mely fontos részét képezi a Csíki söröző franchise dizájnjának, ott találjuk a Gastrolab bejárata mellett, annak dacára, hogy a két vendéglátós intézményrendszer független egymástól, a kapcsolódás legfeljebb annyi, hogy a bálványosi éttermek italkínálatának részét képezik a csíkszentsimoni sörök.

A másik új hely Fork néven indult s a fine dining világát célozta meg. Ezzel Bálványos minden túlzás nélkül felkerült Erdély gasztro-térképére, három olyan étteremmel, melyek bármelyik nagyvárosban megállnák a helyüket. Érdekességként hadd említsem meg, hogy a házaspár a román fővárosban is elindított azonos filozófiával egy „Gastrolab” valamint egy „Fork” nevű éttermet, melyek sikeresen működnek az utóbbi tíz évben hihetetlenül sokat fejlődött bukaresti közegben.

Mindhárom bálványosi étterem megérdemli, hogy részletesen, külön-külön foglalkozzunk velük, amire a továbbiakban sor is fog kerülni.

A képek a szerző felvételei.