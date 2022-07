„Kelj fel és járj a Kelesztőbe!”

A szegedi vendéglátás palettája az utóbbi tíz évben sokkal többet színesedett, mint a korábbi két évtizedben. Nyitottak színvonalas éttermek, kézműves sörökre összpontosító gasztrokocsmák, specialty kávézók és kiváló reggelizők, csupa olyan egység, melyek bárhol a világon az élbolyhoz tartoznának.

Ha Szegeden reggel nyolckor beülnénk valahova reggelizni a belvárosban, a bőség zavarával kell szembenéznünk. Hogy csak a legjobbakat említsem: a „Rudi és fickó” kiváló péksüteményeket, kencéket és nápolyi pizzákat kínál, az Emmarozs a város talán legjobb péksége, ahol nagyon erős a szendvicsvonal, csak idő kérdése, hogy mikor foglalkozom majd részletesen ezekkel a kiváló egységekkel.

Fotó: A szerző felvétele

Harmadik kedvencem a Kelesztő, ahova a minap ebédelni tértem be, ami már esedékes volt, mivel lassan egy éve déli menüt is kínálnak. Az is csábított, hogy az ínyencek és borrajongók körében azt suttogják, hogy miután a Délvidék legjobb étterme, a Maurer Oszkár által működtetett „1880 Natural Wine and Food” bezárt, a séfek, Berze Dániel és Zengő Csongor itt folytatják a közös munkát.

Fotó: A szerző felvétele

Márpedig ők olyan erős párost képeznek, hogy a Kárpát-medence bármelyik szegletébe elzarándokolnék megkóstolni aktuális kreációikat. Az említett borétterem egyéves fennállása alatt három alkalommal volt lehetőségem végigenni a változó 11-12 fogásos, helyi alapanyagokból készült, Oszkár natúrboraival kísért, egyszerre letisztult és parádés ételsort, mindhárom estét a legjobb gasztronómiai élményeim közé sorolom. (Azzal együtt, hogy a hely már csak emlék, érdemes elolvasni a magyar gasztroblogok ősforrásának számító Bűvös Szakácson Molnár B. Tamás és Bittera Dóra receptekkel kísért beszámolóját a Maurer pincében, illetve a borászat étteremben tett látogatásukról.)

Fotó: A szerző felvétele

A Kelesztő hangulatos, otthonos, meghitt hely, nemcsak reggeliző, hanem sütiző is. A bútorzatot, a dekorációt láthatólag nagy gonddal és szeretettel alakították ki. A falba épített mélyedésekben polcok, rajtuk könyvek, régi mérleg, teáskanna, parazsas vasaló, kerámiák. A bejárattól jobbra falfelirat: „Kelj fel és járj a Kelesztőbe!”. Megszívlelendő jó tanács.

Fotó: A szerző felvétele

Kínálnak többek között omletteket (kívánságra karamellizált baconnel vagy kecskesajttal és szezonális zöldségekkel), Egg Benedictet, magyar reggelit (saját töltésű kolbász, császárhús, tükörtojás, bakonyi gomba, házi savanyúság, kovászos kenyér), tépett húsos kovászos toastot, sajttal, mustáros besamellel, kenceficéket és naponta változó ebédmenüt.