Minőségközpontú, többgenerációs családi étterem Röszkén: Bauer bisztró

Megtudhattam azt is, hogy fontos szempont számukra a környezettudatosság. Több, mint 12 éve szereltek fel az egyik tetőfelületükre egy napkollektort, saját fúrt kút látja el az éttermet és panziót ivóvízzel, professzionális vízszűrőrendszerük is van. A folyamat legvégén a szennyvíz egy saját biológiai szennyvíztisztítóba kerül, majd locsolóvíz formájában kerül vissza a természetbe. A napkollektor helyét időközben egy napelem-rendszer vette át, amely szinte teljesen fedezi éves energiafelhasználásukat, és a céges elektromosautók töltését.

Balázs húga, Forró Enikő a fazekas szakmát tanulja, de már most is vannak megvásárolható igényes és kreatív termékei „BohemainMade” márkanév alatt. Azt tervezik, hogy az étterem teljes tányér- és kávéscsésze-készletét lecserélik egy egyedi, saját kollekcióra. Balázs párja, Kristó Melánia a lovasedző és a lovakért felelős szakember a csapatban, aki ezirányú egyetemi képzettséggel rendelkezik, de azon túl több szakképzésen is részt vett.

Hevesi Attila és Bakró Gábor séfek a házias ízekért felelnek. Forró Balázs beszámolója során szeretettel és elismeréssel említette nagyapját, ifjabb Forró Istvánt, „aki egész életében mindent megtett, hogy a családi vállalkozásuk sikeres legyen”.

A dicséretesen összefogott és átgondolt étlap a klasszikus magyar konyha fogásaira épül, nem készítenek egy alapanyagból (például csirkemellből és/vagy pulykamellből) tucatnyi változatot, mint az útmenti csárdákban általában.

Kínálnak két előételt, három levest, kilenc főételt a libasülttől a panko morzsás pontyból készült fish and chipsen át a batátapürével körített, vákuum alatt készült borsos sertésszűzig, ötféle hosszú kelesztésű pizzát, két pasta-t és két desszertet.

Hétféle minőségi bort tartanak, két villányi, valamint egy tokaji pincészettől, ezeket kimérik decire is, meglepően kedvező, 450 és 650 forint közötti áron. Töményitalok címszó alatt is több prémium tételt találunk. A sörszegmens kiegészítendő lenne, ha a minőségi szemléletet akarják e téren is uralkodóvá tenni. A sör-rovatban egyelőre három nagyipari multitermék neve sorakozik, Heineken, Dreher és Pilsner Urquell. Jómagam, mivel gépjárműhöz voltam kötve, egy jól elkészített alkoholmentes almapuncsot ittam.

Fotó: A szerző felvétele

Előételképpen a „kencefice a kamrából” elnevezésű fogást választottam, mely az étlap leírása szerint szezonális kenegetőt fed. Szépen tálalt padlizsánkrémet kaptam, esztétikus, igényes kerámián. A krém selymes volt és jól ízesített, frissen sült, illetve pirított bagettet adtak mellé. Az adagot ügyesen lövik be, elvégre kell maradjon hely a következő fogásnak is.

Fotó: A szerző felvétele

A halászlé durvára passzírozott, ízletes, színe lehetne pirosabb. A szépen irdalt ponty kissé túlfőtt, de ízre kitűnő, friss és teljességgel iszapízmentes.

Fotó: A szerző felvétele

A Margherita pizza élvezetes, tésztája valahol a nápolyi és középeurópai között van, értékeltem rajta a koktélparadicsomot és a bazsalikomleveleket, amit sokfelé lehagynak, bizony még a jobb helyeken is.

Fotó: A szerző felvétele

A túrógombóc házias, lehetne egy fokkal könnyedebb, jó hozzá az optimálisan, azaz kellő visszafogottsággal édesített fahéjas tejfel.

Fotó: A szerző felvétele

A Forró fogadó ritka szeretnivaló hely, ide majdnem biztos, hogy visszatérek a fiaimmal a nyáron, útban az oromi Malomfesztivál felé, megkóstolni a fish and chipset és a birkapörköltet, majd egy kis kerülővel az Ásotthalom/Bácsalmás határátkelőt vesszük célba.

Forró Motel & Bauer bisztró Röszke, I körzet, 4. Telefonszám: +36 62 273 245 Honlap: https://www.forrofogado.hu/ E-mail-cím: [email protected]

Borítókép: Forró Motel & Bauer bisztró (Fotó: A szerző felvétele)