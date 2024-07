Wass Albert regényeiben leírt udvarházak hangulata fogad az olasztelki Dániel-kastélyban

„Székelyföld akkor is létezni fog, amikor Nyugat-Európa rég behódolt az iszlámnak” – szögezte le Orbán Viktor néhány évvel ezelőtt a tusványosi nyári szabadegyetem keretében megtartott előadása után kérdésre válaszolva. Tény, hogy itt erősebb a közösség kötődése a földhöz, a természethez, a hagyományokhoz, mint a Kárpát-medence más szegleteiben, s ez a hosszú távú megmaradás reményével kecsegtet.

Nemcsak a táj szépsége és az emberek közvetlensége, kedvessége ejti rabul az ide látogatót, hanem a történelmi helyszínek is. A Wass Albert regényeiből ismert nemesi udvarházak, kastélyok közül van néhány, amely akár hajdani tulajdonosok, akár az új birtokosok jóvoltából régi pompájukban ragyognak, s kastélyszállóként működnek, így bárki által bármikor láthatók. Ezek egyike az olasztelki Dániel-kastély.

Olasztelek Bardóc fiúszék egykori központja, egy 648 lelkes, közel színmagyar falu, mely nevét Károly Róbert olasz telepeseiről kapta. A Rácz Attila és Rácz Lilla tulajdonában álló, gyönyörűen felújított kastélyban működik a régió egyik legjobb étterme.

A szerző felvétele

A beltér hangulatos, ügyesen ötvözték a rusztikus és a korszerű dizájnelemeket, a gerendás mennyezettől a megmaradt freskórészlet motívumai által ihletett absztrakt festményig.

A szerző felvétele

Míves gyertyatartók, szép ívű fehér porcelánvázákban mezei virágcsokrok, az ablak egyik sarkában kalapformájú borhűtőben parafadugók. Nyáron kellemes teraszt is működtetnek.

A szerző felvétele

A konyha a helyi gasztronómia gyökereiből táplálkozik, de megjelenik az étlapon az alföldi gulyás, a szarvasgombás, helyben készült olasz tészta s néhány nemzetközi fogás is.

A szerző felvétele

Kínálnak többek között székelydályai bivalymozzarellát padlizsánnal és paradicsommal, ami a fotó alapján helyi alapanyagokból készült olasz ihletésű ügyes kompozíciónak tűnik, csirkemáj parfait-t, kemencés csülköt hecsedli-szósszal, beluga lencsével, narancsos sárgarépa-pürével, marhabélszínt szarvasgombás burgonyapürével, borban párolt körtét vörösborredukcióval, csoki trüffellel.

A szerző felvétele

A habzókkal együtt közel félszáz minőségi, elsősorban erdélyi bort kínálnak, de bekerült a választékba néhány anyaországi és francia nedű is. A három legjelentősebb erdélyi magyar pincészet, a Balla, a Nachbil és a Kárásztelek nedűi egyaránt szerepelnek a választékban. Kimérve sajnos nem adnak egyetlen tételt sem.

Az egyik legjobb erdélyi főzde, a sepsiszentgyörgyi Sanct Georgius (korábbi nevén Potio Nobilis) kiemelkedő gyümölcspárlataiból igen szép szortimentet válogattak össze, az import tömények között is akad több prémium kategóriás nedű.

Az Asasi és a Heineken nagyipari multisörei mellett több főzetet is választékba vettek a Tiltott Csíki Sörmanufaktúrától, beleértve a méltán népszerű, papírcsomagolású, rövid lejáratú szűretlent is. Az alkoholmentes italok között találunk kézműves szörpöket és 100%-os helyi almalevet is.

A kiszolgálás szívélyes, udvarias. A helybéli fiatal székely menyecskékből árad a természetes kedvesség és motiváltság.

A tárkonyos csirkeraguleves jó ízegyensúlyú, értékeltük, hogy nem tartalmaz semmiféle felesleges lisztes sűrítést, a hús és a zöldség egyaránt jó állagú. A híres-neves sepsiszentgyörgyi Diószegi pékség friss pityókás kenyerét adják mellé.

A füstölt pisztrángos citrusos saláta ízletes, jók az arányok, jó ötlet a szépen meghámozott grapefruit és narancsgerezdeket s a vegyes levélsalátát gránátalmaszemekkel vegyíteni. A dresszing lehetett volna karakteresebb, de így is jól sikerült ez a tányér.

A szerző felvétele

A puliszkaátirat szépen tálalt, jó állagú, kiváló ízharmóniájú kompozíció, az étkezés fénypontja.

A szerző felvétele

A kacsasült omlós, a sóval túl óvatosan bántak mind a kacsa, mind pedig a nem kiugró burgonya esetében, a lilakáposzta lehetett volna édesebb és zsírosabb, az egyébként jobbacska, savasra hangolt mártás pedig meggyőzőbb. Összességében nem volt e fogás élvezhetetlen, de a leves-előétel kör után, mi tagadás, jobbat vártunk.

A szerző felvétele

A narancsmártásos csokitorta ízletes, korrekt, akárcsak a pohárkrémként felszolgált krémes.

A szerző felvétele

Mindent összevetve, nagyon jól éreztük magunkat a Dániel kastélyban, a főétel hibái könnyen felejthetők a többi fogás, a csodás környezet és a kifogástalan kiszolgálás fényében.

A kastély étterme méltán került be a Kövi Pál szellemiségét felvállaló, a megújulást a hagyományokhoz való visszatérésben látó vendéglátóegységek „Gasztrotérkép” nevű szakmai közösségébe.

Háromszékre látogatva, vita felett megérdemel akár egy nagyobb kitérőt is.



Dániel kastély

520064, Olasztelek, DJ 131,

Telefonszám: + 40 725 942 787

Honlap: http://www.1680.ro

E-mail-cím: [email protected]