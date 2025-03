Betiltja a kormány a műhúst

Március 11-én Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes nyújtotta be, Nagy István agrárminiszter jegyezte azt a törvényjavaslatot, mely a műhús előállítását és forgalomba hozatalát is tiltaná Magyarországon. A tilalom alól csak az orvosi és az állatgyógyászati célú felhasználás képezne kivételt.

Laboratóriumi körülmények között állítják elő a műhúst

Fotó: Pexels

A betiltás melletti szól a javaslat szerint például az, hogy:

a hagyományos élelmiszertermelés az agrárium és a vidéki életkörülmények egészére kedvező hatást gyakorol, míg ugyanezt a műhúsról nem állíthatjuk, az étkezésünk alapját a jó minőségű, természetes alapanyagokból előállított élelmiszerek kellene jelentsék, az emberi szervezetbe kerülő élelmiszer veszélyforrás is lehet. A dokumentum szerint „a hagyományostól eltérő technológiákban és termelési módokban olyan potenciális veszélyek rejlenek, amelyek alapvető értékeinket fenyegetik. E kihívásokra még nem rendelkezünk megnyugtató válasszal”.

Amennyiben valaki a tilalmat megszegi, szankciókra számíthat. A javaslat felhatalmazza a kormányt, hogy rendeletben jelölje ki az élelmiszerlánc-felügyeleti szervet, amely a törvény betartását ellenőrzi.

Mi a műhús?

Kérdéseket vet fel, mit nevezünk műhúsnak. A hivatalos irat szerint a „törvény alkalmazásában laboratóriumi hús: állati sejtekből vagy szövetből mesterséges körülmények között, az élő szervezeten kívül izolált vagy előállított termék”. Műhús ugyanis úgy készül, hogy

állati szövetekből vesznek sejtmintákat, és azokat ellenőrzött környezetben szaporítják, ezáltal a kontrollált körülmények között termesztett hús képes visszaadni a hagyományosan megszokott ízeket, illatokat.

Egyes nézetek szerint a laboratóriumú úton előállított „húsok” környezetkímélőbbek, kevesebb energiát igényelnek és előállításukkal az állatvédelem ügyét segítik. Ugyanakkor mindezeket az érveket cáfoló tudományos kutatások is léteznek, ahogyan arról ebben a cikkben írtunk. A műhús egészségre gyakorolt hatása is vizsgálatok tárgyát képezi, ugyanis előállítása során olyan alapanyagokat is használnak, amelyeknek egészségügyi hatása egyelőre ismeretlen.

Műhús Európában, műhús Magyarországon

Szingapúrban 2020 óta engedélyezett a laboratóriumi hús kereskedelmi forgalmazása, 2022 óta az Egyesült Államokban is kapható sejttenyésztett csirke, Izraelben pedig 2023 óta elérhető a kóser laboratóriumi marhahús – emlékeztet a Mandiner. 2024 nyarán futott be az első, laboratóriumi körülmények között előállított fehérjetermék engedélyezési kérelme az Európai Bizottsághoz. Ugyanakkor az EU-n belül nem egységes a nemzetek álláspontja, 2024-ben például Olaszországban már tilalmat vezettek be a műhúsra.