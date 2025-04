Ilyen tojásokat ehetünk a jövőben: természetellenesnek tűnik, de veszélytelen

A következő években fokozatosan eltűnhetnek a barna héjú tojások a szupermarketek polcairól. A csökkenő tendencia hazánkat egyelőre nem érinti, de csak idő kérdése, hogy ide is elérjen a nemzetközi trend. Természetesen nem maradunk tojás nélkül, csupán a megszokott külsejű terméket egy újfajta válthatja majd fel. A Henner Schönecke, vagyis a Német Tojástermelők Szövetségének elnöke szerint a németországi és hollandiai üzletekben már most is ritkaságnak számítanak a barna tojások, helyettük a fehér héjú változat hódít. Jelenleg a Németországban kapható tojások mindössze 30 százaléka barna héjú – tíz évvel ezelőtt még pont fordított volt ez az arány. De számít vajon a tojás színe?

Tojás színe: egészségünk szempontjából mindegy, hogy barna vagy fehér a tojás

Fotó: Pexels

Miért kevesebb a barna tojás?

A barna héjú tojások fokozatos csökkenése mögött gazdasági okok állnak. A termelők ugyanis felfedezték, hogy a fehér tojást tojó tyúkok hatékonyabban tarthatók: hosszabb életűek, kevesebb takarmányra van szükségük, többet tojnak, valamint nyugodtabb természetűek, így jobb körülmények között tarthatók. A szakértők szerint egy fehér tojást tojó tyúk átlagosan 450 tojást rak 18 hónap alatt, míg a barna tojásokat adó társai mindössze 380-at. A kisebb testű, fehér tojást tojó csirkék takarmányigénye is alacsonyabb, ez pedig nemcsak olcsóbb állattartást eredményez, de a környezetet is kevésbé terheli.

A tartási költségek csökkenése miatt maga a termék is olcsóbban adható el: a fehér tojás kilenc százalékkal kerül kevesebbe, ez kétségtelenül hozzájárul az egyre nagyobb népszerűségéhez. Felmérések alapján a német vásárlók többsége nem a tojás színe, hanem az ára alapján választ, a legtöbb ember nem részesíti előnyben sem a barna, sem a fehér tojást – a legfontosabb szempont, hogy mennyibe kerül.

A trend nemcsak Németországban, hanem már Hollandiában is megfigyelhető. A fenntarthatóság jegyében például

a holland Lidl már bejelentette: a jövőben kizárólag fehér tojást forgalmaz, így csökkentve a vállalat szén-dioxid-kibocsátását.

Bár Magyarországon egyelőre nem érezhető látványosan ez a változás, a nemzetközi trendek előbb-utóbb nálunk is befolyásolhatják a vásárlási szokásokat. Ha továbbra is a fehér tojást tojó tyúkok gazdaságosabb tartása dominál, a barna tojás nálunk is ritkábbá válhat a jövőben.

Számít a tojás színe, ha egészségesen táplálkoznánk?

Sokan hiszik, hogy a barna tojás egészségesebb vagy természetesebb, mint a fehér, de nincs különbség a kettő között. Mindkét fajta magas fehérjetartalmú, és hasznos tápanyagokat, vitaminokat tartalmaz. Kiemelkedő antioxidánstartalmuk is, amely támogatja például a szem egészségét. Magas koleszterintartalma miatt sokan óvakodnak a tojásfogyasztástól, ám egyetlen kutatás sem bizonyította még, hogy ténylegesen növelné a koleszterinszintet. A legtöbb ember számára a napi tojásfogyasztás teljesen biztonságos a szakértők szerint. A tojás tápértéke tehát független a héj színétől. A barna tojások ára csupán azért magasabb, mert az őket tojó tyúkok nagyobb testűek, többet esznek, és kevesebb tojást adnak.