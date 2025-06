Rozsnyói csillagok: a Kaltenecker sörfőzde s a Baretka kézműves pékség

A főzde honlapja arról informál, hogy évente 15.000 hektoliter sört főznek, s eddig 100 féle sört palackoztak le. Hadd jegyezzem meg, felettébb bosszantó, hogy hiába választjuk az oldalukon a piros-fehér-zöld zászlócskával felkínált magyar nyelvű opciót, nem történik semmi.

Kísérletező kedvük is hozzájárulhatott népszerűségükhöz. Ők már akkor készítettek extravagáns söröket, amikor nem volt mindennapos, hogy valaki almásrétes- (Szent András főzde, Békésszentandrás), szilvásgombóc- (Mad Scientist, Budapest), Túró Rudi- (Hoptop, Budapest) vagy zakuszka-ízű (One-Two, Temesvár) sört dobjon a piacra.

A Kultúrpart oldal már 2011-ben úgy említette a tokaji aszús hordóban érlelt, fenyőtobozzal, fenyőrüggyel és borókával főtt Kaltenecker B27 nevű sörüket, mint Közép-Európa legnemesebb és legdrágább sörét. Éttermet is nyitottak a főzde mellett, mely évekig sikerrel működött.

Mindezek után kétség nem fért hozzá, hogy ha végre valahára eljutok Rozsnyóba, akkor a Kaltenecker főzde lesz az első számú célpontom. Azt hallottam rebesgetni, hogy az éttermük bezárt, de a Google Maps azt „ígérte”, hogy a főzde nyitva tart ottjártam idején. Vélhető volt, hogy ha vendéglőt nem is, de talán működtetnek legalább egy szaküzletet, esetleg taproomot. Nos, legnagyobb bánatomra zárt kerítés fogadott, hiába jártam körbe az egész komplexumot, mely integrálta a bezárt étterem épületét is, senkivel nem sikerült még csak szót sem váltani.

A szerző felvétele

De nem maradt a rozsnyói kitérő maradandó élmény nélkül, hála a város egyik kiemelkedő vendéglátóegységének, a Baretkának, mely bárhol a világon az élvonalba tartozna. A beltér hangulatos, meghitt, igényes, vendégmarasztaló. Nyáridőben jó ízléssel kialakított teraszt is működtetnek, mely szép panorámát biztosít a Bányászok történelmi levegőjű terére, beleértve a 17-ik századi őrtornyot, mely ezidőtájt kilátóként működik.

A szerző felvétele

A kirakaton magyarul is olvasható, hogy „kézműves pékség”, az itallap sajnos csak szlovákul közli az információkat, ami azért is sajnálatos, mert részletesen írnak az egyes beszállítókról és magukról. Kovászos kenyereket, péksüteményeket, tortákat és monodesszerteket kínálnak, továbbá néhány ínyenc terméket, például szörpöket, gyümölcsleveket, joghurtot, sajtokat elvitelre. Az árak értékarányosak, a kovászos kenyeret kifejezetten pénztárcabarát módon árazták be.

A szerző felvétele

Speciality kávét főznek, kávékülönlegességeket is készítenek, kínálnak kézműves teákat, punch-okat szörpöket, koktélokat, limonádékat, kisüzemi gyümölcsleveket, továbbá négyféle bort a nyitraújlaki Terra Wylak pincészettől, ezeket kimérik decire is. A Kaltenecker főzde hét söre kapható náluk kedvező áron elvitelre vagy helyben fogyasztásra.

A szerző felvétele

A kiszolgálás kedves, segítőkész, a három pultos hölgy közül az egyik beszél magyarul is.

A kiválasztott mákos-citromos süti ízre élvezetes, állagra megnyerő, a maga műfajában remek.

A kovászos kenyér ízre, állagra egyaránt kifogástalan, öröm tapintani, beszívni az illatát, s falatozni, akár csak olívaolajba mártva. Vettem egy Kaltenecker Pale Ale sört is, mely hozta a megszokott formáját.

A szerző felvétele

Nem állítható, hogy ezért az egyébként remek egységért érdemes felkerekedni és Rozsnyóra látogatni, hiszen ma már minden nagyobbacska városban működik kovásszal dolgozó kézműves pékség a Kárpát medencében, de az viszont tény, hogy Rozsnyón járva kár lenne kihagyni a Baretkát.

A szerző felvétele



Elérhetőségek:

Kaltenecker sörfőzde

Rozsnyó, Zakarpatská 28

Telefonszám: +421 905 799 100

Honlap: https://www.kaltenecker.sk

E-mail-cím: [email protected]

Baretka kézműves pékség és kávézó

Rozsnyó, Namestie banikov 12/31

Telefonszám: +421 918 063 777

Honlap: https://www.facebook.com/baretka.roznava/

E-mail-cím: Online kapcsolatfelvétel Messengeren lehetséges.