Geringli, hortobágyi tavaszi tekercs, Tom Yum leves báránybelsőségekből – vasárnapi kulináris kalandozás a szentendrei Skanzenben

Vasárnap sem hagytam ki a „Taste of Transylvania” gasztrofesztivál-nyújtotta kulináris orgiában való részvétel lehetőségét. Épp akkor értem oda, amikor az erdélyi zsidó konyha remekeit mutatta be Rosenstein Róbert és tizenéveinek elején járó fia, aki szorgalmasan részt vett a tálalásban, s persze a két veterán, sosem hiányzó műsorvezető Mautner Zsófia és Jókuti András. Előbbi multifunkcionális üzemmódban, hiszen a főzésben is részt vett.

Maceszgombóclevest kóstolhattunk remek állagú gombóccal. Megvolt a rossz időnek az előnye, a színpad körül tömörülők alighanem kivétel nélkül megkóstolhatták a fogást, akárcsak a vegetariánus csólentet és a geringlit. A csólent lényegében sóletet jelent, harminc éve hallottam az RMDSZ egyik szatmári vezetőjétől ezt a kifejezést, akkor bezzeg nem volt AI, meg Google, évekig nem tudtam mi a különbség a sólet és csólent között. Lényegében semmi.

A geringlit illeti, érdemes megállni a pillanatra, mert a legtöbb étellel ellentétben erre nem sok választ ad a legnépszerűbb kereső. Az is érdekes, hogy a „geringli zsidó konyha” kifejezésekre (idézőjelek nélkül) mást ad a Google találatokat vezető AI válasz, mint a „geringli zsidó étel”-re.

Előbbire ez a blöffszagú válasz érkezett:

„Mi az a geringli?

Jellege: Egy kelt tésztából készült, zsíros, fűszeres, tekert sütemény.

Formája: Általában csigavonalban feltekert, vagy perec szerűen formázott finomság.

Ízvilága: Leggyakrabban darált dióval, mákkal, cukorral és fahéjjal töltik, de létezik sós változata is, amelyet köménymaggal szórnak meg.

Kóser jelleg: Mivel a hagyományos zsidó konyha (különösen a húsos étkezések után) kerüli a tejtermékeket, a geringli tésztájához hagyományosan libazsírt vagy étolajat használnak a vaj helyett, így párvje (sem tejfölös, sem húsos) süteménynek számít.

Hagyománya:

Főleg az észak-erdélyi és a magyarországi zsidó közösségekben volt népszerű, gyakran készítették szombatra vagy ünnepnapokra. A szegényebb, de ízletes konyha szimbóluma, amely a kelet-európai askenázi hagyományokat tükrözi.