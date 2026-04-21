Szarvasi pacal

A magyar vendéglátás gasztro-forradalomnak is nevezett minőségelvű megújulásának kezdetén több neves séf, köztük a fájdalmasan korán eltávozott ikon, Takács Lajos rémtörténeteket mesélt a Venesz József korszak idejéből. Hogy miként kellett a panírozáshoz tojás helyett jó vastag palacsintatésztát használjanak, miként készült pulykamellből a borjúbécsi, hogy miként klopfolták papírvékonyságúra a kirántani való húst, vagy hogy mi mindent daráltak bele a hortobágyi palacsinta töltelékébe.

Ne higgyük, hogy ezek a stiklik mind eltűntek azóta! Ma is lehet kapni tönkreklopfolt sertésszeletet és csirkemellet, harcsa helyett pangasiust, erdei gomba helyett csiperkét, a hízott libamáj helyett pecsenyelibamájat vagy rosszabb esetben csirkemájat. Az utóbbi esetek az igazán égbekiáltóak, hiszen ez visszaélés a vendég bizalmával és amúgy meg egyszerű csalás. Annál felháborítóbb egy-egy ilyen stikli, minél nagyobb az árkülönbség a beígért és a de facto tányérra kerülő alapanyag között.

Ha a fővárosból Arad fele utazunk s nem akarunk a pálya mellett vagy Kecskeméten/Kiskunfélegyházán/Szegeden ebédelni, viszont van időnk, kilométerben nem nagy plusz az M6-oson elindulni és átszelni a Kunságot, vagy Békéscsaba felé kerülni Kecskemét magasságában.

Legutóbb szokás szerint a hazautat pacalvadászattal gondoltuk színesíteni, első gondolatunk egy kettős találat lett volna Kiskunfélegyházán, ahol mind a Desperado, mind a Gesztenyés büfé étlapján szerepel e kultikus magyar étel. Viszont mire odaértünk volna, a Desperadot már zárva találjuk, így az ország pacalfővárosát, Szarvast vettük célba. Emellett szólt az is, hogy onnan csak egy ugrás Békésszentandrás, a település nevét viselő főzde pazar brew pubjával, a Rózsa sörözővel.

Ismereteim szerint a szarvasi pacalpörkölt az egyetlen, mely bekerült a helyi értéktárba. Az indoklás annyira megnyerő, hogy érdemesnek látom teljes egészében idézni:

„A Szarvas és környékének működő vendéglátóipara által évtizedek óta kínált pacalpörkölt kiemelkedő ízvilága és állaga jelentősen megkülönbözteti az ország egyéb tájain készülő pacalpörköltektől. Szarvason és vonzáskörzetében a pacalpörkölt köre az évtizedek során olyan kiemelkedő szociális életet segítő szerep társult, amelynek köszönhetően baráti társaságok összejöveteleinek, valamint családi rendezvények mozgatórugójává vált, amelynek a belföldi turizmus is egyre nagyobb figyelmet szentel.

Szarvas városában évtizedes hagyománya van a pacalpörkölt helyi vendéglőkben történő készítésének. Forschner Rudolf A Körös–Völgye, Szarvas gasztronómiája című kötetéből megtudhatjuk, hogy már az 1960-as években meghatározó jelentőségű helyi ételnek számított és az időtől datálható, hogy Szarvason a pénteki napot máig pacalnapnak hívják, ugyanis ezen a napon minden pacalt kínáló vendéglő friss, aznap készült pacalpörkölttel várja a vendégeit.