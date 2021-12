A Győr a kapusa bravúrjainak köszönhetően legyőzte a Fradit

Érezhetően még mindig ott volt a tüske a győriekben a Fradi ellen elszenvedett kilencgólos, májusi vereség miatt, amely nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az előző idény magyar bajnoka 2015 után újra az ETO-hegemóniát megtörő fővárosi klub lett, ráadásul Danyi Gábor vezetőedző távozását is előbbre hozta. Ugyan tíz nappal a meglepő különbségű fiaskó után a Magyar Kupában – immáron Ambros Martínnal a kispadon – visszavágott a Győr, amely Veszprémben verte meg a Ferencvárost, de az igazi visszavágónak a mai rangadót tekintették a kisalföldiek.

Nemcsak azért, mert hazai pályán, csaknem telt ház, ötezer néző előtt fogadták az FTC-t, hanem azért is, mert a bajnoki cím visszaszerzése miatt kulcsfontosságú meccsre került sor. Ugyan még csak novembert írunk, de mivel nincs külön bajnoki döntő, valójában a két aranyesélyes egymás elleni két mérkőzése illik be annak.

Jó formának örvendő együttesek feszültek egymásnak, a Bajnokok Ligáját is beleértve a Győr az összes idénybeli találkozóját megnyerte, az FTC-nek is csak két döntetlen csúszott be a nemzetközi kupában, egyébként Elek Gábor csapata is veretlen volt. Ugyanakkor a Fradi edzője szerint együttese már a határait feszegette. Kétségtelen, a Ferencváros ősze volt a keményebb ez idáig: miközben a Győr a BL-ben is könnyed győzelmeket aratott, riválisának a legtöbb nemzetközi meccse kiélezett volt, egy-egy góllal dőlt el – ha eldőlt.

Az első tíz percben a győri rangadón sem volt ennél nagyobb a különbség, a hazaiak vezetést szereztek, a vendégek egyenlítettek, így ment ez egészen az első kétperces kiállításig. Az Elek-gárdából Malestein ment le, a Győr pedig az exfradista Schatzl találatával két gólra növelte a különbséget, majd gyorsan háromtalálatosra nyílt az olló.

Az FTC támadásaiba sok hiba csúszott. Elek Gábor, látva a bajt, időt kért, ám az együttese, elsősorban Leynaud kapus védései miatt, nem tudott közelebb férkőzni az ETO-hoz. Az első félidőben a huszonegy lövésből tízszer védő francia kapus jelentette a különbséget a két csapat között, ám az utolsó tíz percben ő is tehetetlen volt, amikor lazult a Győr addigi fegyelmezett védekezése, így a Fradi nagy hajrával egy gólra olvasztotta az addigi négy-öt gólos hátrányát.

A szünet után így mindössze 13-12-es győri előnyről folytatódott a találkozó, méghozzá onnan, ahol a térfélcsere előtt abbahagyták a felek. Zácsik góljával kiegyenlített a Fradi, amely a 12-7-es hátrány után 6-1-es sorozatot produkált, s már a vezetésért támadhatott. Kétszer is ráadásul, de nem élt vele, a Győr pedig magához tért, s újra kétgólos előnyre tett szert. Janurik kapus és a kapufák tartották a lelket az FTC-ben.

Az utolsó negyedórára azonban elfogytak a bravúrok és a szerencse is a vendégeknél, ellenben a győri védelem újra jól zárt, a hazai előny pedig az első félidőhöz hasonlóan négy-öt gólosra nőtt. Ezúttal elmaradt az ETO-áramszünet, így a frissebb csapat végül sima, ötgólos győzelmet aratott. Az előző idényben hattal nyerte a rangadót a Győr hazai pályán, mégsem volt elég a bajnoki címhez. De ez egy másik évad.

A mérkőzés legjobbja a végül 19 védéssel záró Leynaud volt, aki szerényen beszélt a saját szerepéről a sikerben: – Nem én egyedül jelentettem a különbséget, nagyszerűen játszott az egész csapat. Az előző idénybeli vereségünk a múlté, ez már egy új történet. Minden meccset úgy fogunk fel, mint ezt a Fradi ellenit.

Az FTC legeredményesebb játékosa, a négygólos Zácsik Szandra bizakodó, hogy hazai pályán majd képesek lesznek javítani a Győr ellen: – Elfáradtunk a végére, főleg mentálisan, nem tudtuk feltörni az ETO védekezését. Sajnálom, hogy öt gól lett a különbség a végére. Otthon megpróbáljuk kijavítani ezt, az előző idényben sikerült, most is bízom ebben.

Női NB I, 9. forduló: Győri Audi ETO KC–FTC-Rail Cargo Hungaria, Győr, Audi Aréna, 5000 néző, 25-20 (13-12).