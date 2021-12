Eloszlatta a kételyeket az Australian Open tornaigazgatója

Bár napvilágot láttak olyan információk, hogy beutazás utáni hosszabb karantén vállalásával a nem beoltott játékosok is részt vehetnek a januári Australian Openen, az év első Grand Slam-tornájának igazgatója, Craig Tiley a The Today Show-nak adott interjújában egyértelműen kijelentette, hogy csak a vakcinát felvett játékosok versenyezhetnek Melbourne-ben.

– Ez az egyetlen módja, hogy mindenkinek garantáljuk a biztonságát, a játékosok is megértik ezt. Minden támogatónak, a torna minden dolgozójának is kötelező lesz a vakcina. Egy államban, ahol 90 százalék feletti az átoltottság, ez a helyes döntés – hangsúlyozta Tiley, aki azt is elárulta, hogy telt házzal rendezhetik meg a tornát, amelynek hivatalosan szombaton kezdték meg az előkészületeit.

Amióta felröppentek az első hírek, hogy az oltás feltétele lehet a melbourne-i részvételnek, folyamatos a találgatás, hogy hány játékos hagyja ki emiatt a tornát. A legfontosabb közülük Novak Djokovics helyzete. A szerb világelső kilenc alkalommal nyerte meg az Australian Opent, és újabb sikerével lehagyná a Grand Slam-győzelmek számában Rafael Nadalt és a melbourne-i viadaltól műtétje után biztosan távol maradó Roger Federert. Jelenleg mindhárman húsz GS-trófeánál tartanak.

– Azt várjuk, hogy Novak eljön. Korábban elmondta, hogy számára az oltottság kérdése személyes ügy, amiről nem akar nyilatkozni. De azt is mindig hangsúlyozta, mennyire kedveli az Australian Opent, és hogyan ad neki lendületet a torna – mondta Tiley, aki szerint végül minimális lesz azoknak a teniszezőknek a száma, akik a kötelező oltás miatt nem utaznak el Ausztráliába.

Miközben Djokovicsról még nem tudott biztosat mondani, a versenyigazgató elárulta, hogy sérülése után Nadal és Serena Williams elindul az Australian Openen.

Borítókép: Vajon Djokovics harcba száll tizedik Australian Open-trófeájáért? (Fotó: EPA/Dave Hunt)