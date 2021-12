Gyurta Dániel cáfolata: Nem a NOB akarja az öttusa reformját

„A nemzetközi szövetség elmondása szerint a megújításra a NOB kérése okán van szükség. A Lausanne-ban múlt héten zajlott NOB-közgyűlésen számomra is világossá vált, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság nem támasztott ilyen irányú kérést az UIPM felé. Az tény, hogy a 2028-as olimpia programját a NOB végrehajtó bizottsága december elején hivatott elfogadni. A döntéssel vagy tervezett döntéssel kapcsolatosan nekem mint egykori sportolónak és a NOB sportolói bizottság tagjának azonban a legfájóbb az egyeztetés hiánya” – olvasható Gyurta Dániel bejegyzésében.

Lapunk korábban arról számolt be, hogy az UIPM a csütörtöki keltezésű hírlevelében lényegében lezárta a lovaglásról szóló vitát, hitet téve a változtatás mellett. A nemzetközi szövetség a döntését azzal indokolja, hogy valamennyi kontinentális szervezete a lovaglását lecserélését szorgalmazza.

Gyurta Dániel szerint erősen kifogásolható, ahogy az UIPM meghozta a döntését.

„Az egész olimpiai család abba az irányba mozdul, hogy a sportolókat, akikért az egész mozgalom van, minél jobban bevonják a NOB működésébe és a döntéshozatalba. Ezért működik állandó bizottságként a sportolók által delegált sportolói bizottság is a szervezeten belül. Véleményem szerint rendkívül káros lehet, hogy ha egy szövetség, egy nemzeti olimpiai bizottság vagy akár a NOB olyan jelentős döntéseket hoz, amelyekből kimaradnak maguk a résztvevők. Volt sportolóként, aktív úszóként is ezért küzdöttem, hogy legyünk mi is részese annak, ami a sportágunkat érinti.”

Gyurta a saját véleményét sem hallgatja el: „Privát véleményem, hogy a lovaglás látványos és élvezetes része a sportágnak, de természetesen én kívülálló nézőként tudok erről nyilatkozni, és egy ilyen döntésnek minden aspektusát nem ismerem.”