Már csak a NOB mentheti meg a lovaglást – ha akarja

– A jelenlegi ifjúsági generáció már rengeteg időt, energiát áldozott a lovaglásra, ám a tagjai pályafutása a párizsi olimpián még kevésbé, inkább csak Los Angelesben teljesedhet ki. Ha már elkerülhetetlen a változás, akkor úgy kellene bevezetni, hogy a sportágat választó fiatalok ötödik tusaként már a majdani új sportágat kezdjék el az alapoktól – említett egy fontos körülményt.

De hogy mi lehet az a bizonyos új sportág, a tekintetben a főtitkár sem mer találgatásokba bocsátkozni, igaz, azt megerősíti, az UIPM szándékai szerint a NOB égisze alá jelenleg nem tartozó, tehát valamelyik „modern” sportág lehet a kiválasztott.

Helyzetbe hoznák az e-sportot

Lapunkban nyilatkozva a korábbi olimpiai és világbajnok Mizsér Attila a lovaglást kiváltandó a lehetséges jelöltek között megemlítette az e-sportot, amely kétségtelenül megfelel annak a kitételnek, hogy jelenleg nem szerepel a hivatalos olimpiai sportágak sorában. Sőt hosszú távú tervezetében maga a NOB is körvonalazta, hogy nyitni kíván a fiatalok és ekképpen szükségszerűen a digitalizáció irányába. A probléma nem egyszerű, hiszen a sakk – amely egyszerre tekinthető tradicionális és e-sportnak is – éppen azért nem kerülhetett be az olimpiai sportágak körébe, mert az űzéséhez nem kapcsolódik fizikai aktivitás. Ezt a kérdést az e-sportágak estében is vizsgálni kell, valamiképpen vegyes, hibrid megoldásra törekedve.