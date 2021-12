Túl vannak terhelve, de a válogatottért mindent megtesznek

– Hétfőn jelentették be, hogy Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány és Golomán György megfertőződtek a koronavírussal, így nem vehetnek részt a most következő két vb-selejtezőn. Hogyan hat ez a játékosokra?

– Egy-két ember kivételével évek óta ugyanaz a csapat áll össze, ugyanaz a szisztéma, ugyanaz a védekezés. Összeszokottak vagyunk, aminek köszönhetően úgy gondolom, egy ilyen nehéz helyzetet is könnyebben átvészelünk. Mindent megteszünk azért, hogy sikeres legyen a válogatott, annak ellenére is, hogy lesz egy-két hiányzó.

– A szövetségi kapitány szerepét Pór Péter vette át ideiglenesen az edzői stábból, de az nyilván nem ugyanaz, mintha Ivkovics Sztojan személyesen dirigálna a pálya mellől.

– Most nélküle kell megoldanunk a feladatot. Fejben ez a helyzet plusz rékészülést igényel a meccsek előtt, hogy képesek legyünk megfelelően felpörögni, motiválni magunkat.

Még fontosabb lesz a játékosok közötti kommunikáció, hogy egymás közt meg tudjunk beszélni mindent, és ezáltal kevésbé érezzük meg a szövetségi kapitány hiányát.

Ebben is sokat segít az összeszokottság, amit már említettem.

– Golomán György az utóbbi időben remek teljesítményt nyújtott a Falcóban, amelyben csapattársak. Őt mennyire lesz nehéz pótolni?

– Óriási kár, hogy pont Golomán Gyuri esett ki, mert valószínűleg az egész válogatottban ő volt az egyik legjobb formának örvendő kosárlabdázó. Vannak még jó játékosaink, akik a négyes poszton bevethetők, úgyhogy szerintem meg tudjuk oldani a pótlását, de az biztos, hogy hiányozni fog, mert vele azért erősebbek vagyunk.

– Golomán kiesésével eggyel kevesebben tagjai a keretnek a Falcóból, de így is öten maradtak önnel együtt. A Bajnokok Ligája-szereplés miatt nagy terhelésből érkeztek a válogatotthoz. Mennyire vannak lemerülve az elemek?

– A bajnokság és a BL miatt két fronton kell helytállnunk, folyamatosan hetente kétszer játszottunk, ami miatt érezhetően fáradtabbak vagyunk a többieknél, de legalább a meccsritmussal nem lehet gond. A keret többi tagja kapott egy kis pihenőt, majd kiderül, hogy mi ér többet, az ő frissességük, vagy a mi lendületünk. Remélhetőleg a kettő elegyéből kihozunk valami jót.

Portugáliában győzni kell Keller Ákos (hatosban) szerint Fotó: Havran Zoltán

– Pénteken Portugália az ellenfél Portóban, hétfőn Franciaország Kaposváron. Mire számít?

– A portugálok elleni olyan meccs, amit szerintem mindenféleképpen meg kellene nyernünk. A franciák ellen meg az lehet a cél, hogy minél jobban megnehezítsük a dolgukat hazai pályán. Várhatóan nem a legerősebb keretükkel érkeznek majd, de így is kőkemény ellenfélről van szó.

– Még sosem szerepelt a világbajnokságon a magyar válogatott. A 2023-as torna selejtezőinek kezdete előtt mekkora esélyt lát a sikeres kvalifikációra annak fényében, hogy az Eb-re egymás után kétszer kijutott a csapat?

– Korábban a vb-selejtezőkön is volt, hogy közel jártunk a sikerhez és csak egy meccsen múlott a kijutás. Ugyanúgy most is megvan az esélyünk, de egy kis szerencse is kellene hozzá, ami lehet, hogy csak annyit jelent, valamelyik ellenfélt nagyobb pontkülönbséggel gyűrjük le.

Ebből a csoportból, a franciák, a portugálok és a montenegróiak mellől szerintem tovább fogunk jutni, de a következő szakaszban nagy a bizonytalanság.

Függ a siker attól, milyen ellenfeleket kapunk és attól is, hogyan alakul a Covid-helyzet, hiszen mostanában nem minden esetben a kosárlabdáról szól egy-egy párharc, hanem arról, ki egészséges. Talán egyszer végre szerencsénk is lesz.

– Mennyire kerül a vb-selejtező a jövő évi Európa-bajnokság árnyékába? Hiszen a válogatott elsősorban az Eb-re készül, amelyre már kijutott.

– Átgondolatlanul van megszervezve a versenynaptár. Jövő szeptemberben rendezik az Eb-t, előtte most játszunk két vb-selejtezőt, februárban és a nyár közepén is kettőt-kettőt, majd ha sikerül továbbjutnunk a csoportból, akkor még közvetlenül az Eb előtt is lesz kettő. Egész évben kosarazunk, nem tudunk pihenni, emiatt sok a sérülés is. Azt látom, nem igazán nézik, mi a jó a játékosoknak, a magyar bajnokságba is visszahozták a középszakaszt, így még véletlenül sem szusszanhatunk egy picit.

Akik válogatottak, azok túl vannak terhelve, és ehhez képest hihetetlenül kicsi az elismertség, a megbecsültség és a juttatás. Ezen szerintem most már kellene változtatni.

– A 2017-es Eb-n továbbjutottak a csoportból a nyolcaddöntőbe, de már önmagában a részvétel is 1999 óta nem látott siker volt. Hogy látja, előnyére vagy hátrányára változott azóta a válogatott?

– Elkezdtük a keret fiatalítását. Azóta bekerült a csapatba Perl Zoltán, Váradi Benedek, Benke Szilárd, akik úgymond a legjobbak, akik a pontokat dobják, a játékot szervezik. Mellettük megmaradt Vojvoda Dávid, Elingsfeld János, és most már ezer éve én is. Úgy tűnik, a generációváltás közben is megőriztük a lendületet, sikerült talán még javulni is. Ehhez még jönne Hanga Ádám, aki Európa-klasszis játékos, vele bármikor, bármilyen körülmények között sokkal jobbak vagyunk, és az Eb-n ott is lesz velünk. A franciáknak például több Euroliga- és NBA-játékosuk van, akik ebben az időszakban nem tudnak a válogatottban játszani, nekünk valahol szerencse is, hogy csak Ádiról kell lemondanunk.

Borítókép: Keller Ákos (az előtérben) a magyar válogatott kecskeméti edzésén (Fotó: Havran Zoltán)