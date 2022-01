Betörtek az otthonába és megverték a Manchester City védőjét + fotó

– Ma négy gyáva ember rám támadt és megsebesített, emellett a családomat is bántani akarta – jelentette be közösségi oldalán a 27 éves légiós, aki egy fotót is posztolt, melyen a jobb szeme fölött zúzódásos seb látható.

Fotó: Instagram

A hátvéd közölte, a családja a körülményekhez képest jól van, de a betörők az összes ékszerüket elvitték.

Decemberben korábban az Arsenalt erősítő Gabrielt is megtámadták a garázsában, két férfi baseballütővel fenyegette őt, de elkergette a rablókat. Közben sikerült elvennie az egyikük sapkáját, amelyet DNS-vizsgálatra átadott a rendőrségnek.

Borítókép: João Cancelo (Fotó: EPA/Jose Sena Goulao)