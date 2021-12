Ellenfelünk legjobbja szeret nálunk élni, olykor magyarul ad interjút

A Fradiból ismert átlövő, Emily Bölk csapata, a német válogatott vár a mieinkre a vb-n az utolsó csoportmérkőzésen. A llíriai mérkőzés a csoportelsőségről dönt, a kevesebb kapott góljának köszönhetően jelenleg Németország áll az első helyen. A szlovákok és a csehek elleni két csoportmeccsen akadozott a játék, közepesen döcögős teljesítménnyel is meglett a győzelem.

A németek elleni siker alapvető feltétele, hogy ne csak a Háfra Noémi, Vámos Petra, Klujber Katrin alkotta belső hármas és a csehek ellen négy fontos labdaszerzésével (is) kiemelkedő szélső, Márton Gréta, hanem a többiek is felnőjenek a feladathoz. Például a csapatkapitány, Bíró Blanka. Az év kézilabdázójának választott tapasztalt kapus a szlovákok ellen kezdett, a csehek ellen a kispadon jegelte őt a kapitány. Bíró rutinja ma este aranyat érhet. Már csak azért is, mert tökéletesen ismeri klubtársa, a németek egyik legjobbja, Emily Bölk és Alicia Stolle lövőrepertoárját.

Fotó: Mirkó István

Apropó, Bölk és Stolle. Mindkét játékos Magyarországon, a bajnoki címvédő Ferencvárosban kézilabdázik. Bölk fél éve magyarul adott interjút, a 23 éves balátlövő elárulta, hogy klubszinten már szóba került a december 6-i csoporttalálkozó. – A világbajnokság előtt az FTC-ben már viccelődtünk egymás között a mérkőzésről, erre a hatvan percre azonban félretesszük a barátságot – nyilatkozta a Nemzeti Sport helyszíni tudósítójának a gólerős játékos.

Az a bizonyos magyar nyelven adott interjú:

Klubtársa, Stolle megjegyezte, nem lesz egyszerű nekik Bíró Blankával szemben, mert jól ismeri a lövéseiket. – Hozzánk hasonlóan a magyaroknak is fiatal csapatuk van, új generáció tagjait építik be a válogatottba – mondta a jobbátlövő. – Az olimpián is látható volt, hogy a nagy csapatoknak is fel tudják adni a leckét, ugyanakkor a vereség lehetősége is mindig ott van a meccseikben.

Bölk taktikailag jól felkészített együttesként jellemezte a mieinket. – Ugyan több fiatal is van a magyar keretben, azonban azt nem lehet mondani, hogy hiányozna a tapasztalat, a játékosok nagy része a nemzetközi kupában edződik hétről hétre. Kapuban, egy az egyben és távoli lövésekben is erősek a magyarok, próbáljuk megtalálni ezek ellenszerét – elemezte a magyarokat a fiatal játékos.

Persze nem csak a két fradista lesz ismerős a ma esti csoportrangadón. Bíró Blanka a Bajnokok Ligájából, a csehek ellen védő Szikora Melinda a német bajnokságból ismeri a Borussia Dortmund irányítóját, Alina Grijseelst, aki a szlovákok elleni 36-22-es győzelemből hat góllal vette ki a részét, rajta kívül a beálló, Meike Schmelzer is ihletett formában kezdett Spanyolországban, Szikora klubtársa, a balszélső Antje Lauenroth és a balátlövő Xenia Smits, valamint a korábbi siófoki, jelenleg a dán Esbjergben védő Dinah Eckerle is figyelmet érdemel.

A holland szövetségi kapitány, Henk Groener vezette német válogatott a legutóbbi vb-n Dániát, Hollandiát és Brazíliát is legyőzte, végül csak a nyolcadik helyre futott be, a tavalyi Eb-n hetedikként zárt. A közelmúltban két Eb-n találkozott a magyar és a német csapat: a tavalyi 32-25-ös vereség nagyon fájó emlék, a 2018-as – Háfra Noémi győztes bombagóljáról elhíresült –26-25-ös sikert annál szívesebben idézzük fel. A llíriai mérkőzés a csoportelsőségről dönt, jelenleg a kevesebb kapott góljának köszönhetően Németország áll az első helyen.

Esetleges győzelmével a magyar válogatott négy pontot vinne magával a középdöntőbe, és közelebb kerülne a negyeddöntőhöz.

Női kézilabda-világbajnokság, E csoport. A mai program: Magyarország–Németország 20.30 (tv: M4 Sport), Csehország–Szlovákia 18.00.

A csoport állása: 1. Németország 4 p (67-43), 2. Magyarország 4 p (67-58), 3. Csehország 0 p (50-63), 4. Szlovákia 0 p (51-71).

Borítókép: Emily Bölk és a fradisták randevúja lesz a ma esti rangadó (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)