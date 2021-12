Gyászol a magyar sportélet, elhunyt Sári Nándor

Az 1970-től 1981-ig kajakozó Sári Nándor versenyzőként utánpótlás-bajnoki címekig jutott, edzőként viszont szakmája legjobbjainak egyike lett. 1990-től kezdett felnőttekkel dolgozni. Első ismertebb tanítványa Fidel László, akivel világbajnoki címet és olimpiai ezüstérmet szerzett. Bár 1995 februárjában még munkanélküliként úgy nyilatkozott a Fejér megyei hírlapnak, hogy gyerekekkel akar dolgozni, hamar rátaláltak a legnagyobb feladatok és sikerek. A Csepel SC következett, no meg Vereckei Ákos és Európa-bajnoki címek sora az akkor még olimpiai számnak minősülő K–1 500 m-en, világbajnoki győzelmek és a 2000-es sydney-i olimpia kajak négyesének sikere. Ő készítette fel a Kammerer Zoltán, Storcz Botond, Vereckei, Horváth Gábor kvartettet, akárcsak négy évvel később, amikor megvédték címüket – ilyen addig nem fordult elő a sportág történetében. 2000-ben a Kammerer Zoltán, Storcz Botond kettős is olimpiai bajnok lett K–2 500 méteren, de Sári Nándor munkáját dicséri Bártfai Krisztián és Veréb Krisztián 2000-es K–2 1000 méteren szerzett bronzérme is.

Sári Nándorhoz röviddel a 2008-as pekingi olimpia előtt csatlakozott a Fábiánné Rozsnyói Katalint elhagyó Kovács Katalin, Kozák Danuta és Szabó Gabriella is, miközben Kucsera Gábort is edzette. Noha elmondása szerint csak pályája kezdetén dolgozott nőkkel, felkészülten fogadta a más szintet jelentő kihívást. Pekingben a Kovács Katalin, Janics Natasa kettős 500 méteren olimpiai bajnok lett.

Eredményeit 1999-ben mesteredzői, 2000-ben az év edzője címmel ismerték el, megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét (2000), a középkeresztjét (2004) és középkeresztet a csillaggal (2008) is.

Az elkövetkező években aztán tanítványai fokozatosan abbahagyták a pályafutásukat vagy másutt folytatták, így 2013-ban légüres térben találta magát. A közelben vásárolt telke miatt a szívének mindig kedves Nagykanizsa kajak-kenu klubjának szakmai irányítását vette át. Miként az Ahogy tőlünk telt című könyvben fogalmazott, boldog és megtalálta a helyét, hiszen alig két év alatt versenyképes szakosztályt épített a pusztulásra ítélt klubból. Nála kezdett el kajakozni Kurucz Levente, aki az olimpiai bajnok Kopasz Bálintot és az olimpiai ezüstérmes Varga Ádámot követő korosztály legtehetségesebb tagja, már ifi világbajnokságot is nyert.

Fájdalmas, hogy Sári Nándor azt már nem érheti meg, hogy kiderüljön, vajon belőle is olimpiai érmes, olimpiai bajnok lesz-e… Az utóbbi hetekben szívproblémákkal küzdött, ma hajnalban a nagykanizsai kórházban hunyt el.

Borítókép: Sári Nándor az utóbbi években Nagykanizsán dolgozott (Fotó: Szabó Miklós/Nemzeti Sport)