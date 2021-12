„Kicsit félünk” – az angol topklub játékosainak harmada koronavírusos

A Tottenham Hotspurnek csütörtökön az Európa-konferencialigában (Ekl) lesz jelenése, de a csapat vezetőedzőjének, Antonio Contének a mérkőzés helyett a koronavírussal kell foglalkoznia, ugyanis a klubnál egyre több a fertőzött. Nyolc játékos és öt stábtag tesztje lett pozitív.

A vírus megjelenése ellenére a Spurs a tervek szerint lejátssza a csütörtöki Rennes elleni találkozóját az Ekl-ben, azonban a vasárnapi Brighton elleni bajnokijára feltehetően halasztást fog kérni, már csak azért is, mert nem lehet ilyenkor a futballra koncentrálni, mint azt Antonio Conte vezetőedző elárulta.

– Most mindannyian félünk egy kicsit. Mindennap egyre több a fertőzöttünk. Most lehetetlen a futballról beszélgetnünk. Súlyos a helyzet, és nagyon idegesítő, ami velünk történik. Próbálunk felkészülni a Rennes elleni meccsre, de így nagyon nehéz. Az edzésünk végén újabb játékos és egy újabb stábtag tesztje hozott pozitív eredményt. Holnap ki lesz a következő? – tette fel a költői kérdést az olasz szakember. – Nem meglepő, hogy ideges vagyok, hiszen elvileg azért lennék itt, hogy a labdarúgásról, a játékosokról és arról beszéljek, milyen hangulatot várok a holnapi meccsen. Ehelyett arról beszélgetünk, kik fertőződtek meg a koronavírussal.

Nem ez az első alkalom, hogy egy angol klubnál több játékos is elkapta a koronavírust. Az előző idényben a Newcastle, a Manchester City és az Aston Villa néhány mérkőzését is elhalasztották emiatt, ebben a kiírásban azonban most először történhet ez meg, amennyiben tényleg elmarad a Tottenham és a Brighton vasárnapi randevúja.

