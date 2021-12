Marco Rossi odamondott Dárdai Pál fiának

A magyar labdarúgó-válogatott olasz szövetségi kapitányával több évzáró interjú is készült a napokban, a főbb gondolatait mi is megírtuk korábban. Egy friss nyilatkozatában azonban Rossi kérdésre külön kitért a Herthában futballozó Dárdai Márton helyzetére, s a szavaiból egyértelművé vált, nehezményezi, hogy a 19 éves védő nem volt teljesen őszinte vele a nyáron.

– Ha akarna, lehetne magyar válogatott – jegyezte meg Marco Rossi a Csakfoci.hu-nak adott interjúban. – De még nem döntött, hiszen akár német válogatott is lehetne. Korábban, még nyáron pedig beszéltünk vele erről és ha nem is hivatalosan, de megkerestük, hogy szerepeljen a mi csapatunkban. Akkor azt mondta, hogy még nem áll készen a döntésre. Aztán ősszel, amikor meghívták a német U21-es válogatottba, már úgy nyilatkozott, régóta vár arra, hogy a német színeket képviselje magasabb szinten.

De ha ezt már eldöntötte korábban, akkor meg miért nem mondta meg nekünk is kereken júniusban?

– Szerintem mindenki megértette volna, ha azt mondja, a német és nem a magyar válogatottban akar játszani – folytatta Rossi. – Kint született, ott nőtt fel, alighanem németnek is érzi magát. Ha viszont német, akkor játsszon is a német válogatottban, nincs ezzel semmi probléma. Számomra az a gond, hogy ezt nem mondta el egyértelműen. De ez van. Ami viszont érdekes, az a testvére, a Fehérváron játszó Palkó, aki már jelezte, hogy szívesen szerepelne majd magyar színekben.

A középső Dárdai fiú helyzetét mi is boncolgattuk korábban, hiszen tavasszal valósággal berobbant a Bundesligába, Németországban több komoly, dicsérő cikk is megjelent a teljesítményére reagálva. Az őszi szezonban sérülések miatt kevesebbet játszott, de amikor bevethető volt, hétszer a Hertha kezdőjében kapott helyet még az apjától.

Dárdai Márton a Hertha egyik nagy értéke Fotó: Filip Singer/Pool

Amióta Dárdai Páltól a török Tayfun Korkut vette át az irányítást, még nem lépett pályára a fiatal védő, de ez nem jelenti azt, hogy kegyvesztetté vált volna, hiszen sérült volt, s felépülve az utolsó fordulóban már a kispadon foglalt helyet az új vezetőedzőnél. Dárdai Márton egyébként jelenleg a Hertha egyik legnagyobb értéke, a Transfermarkt által meghatározott hatmillió eurós árával a berlini keret hetedik legdrágább játékosa.

Dárdai novemberben először kapott meghívót a német U21-es válogatottba, amelyet örömmel elfogadott. Mivel ez már a felnőttválogatottak közvetlen előszobája, mind a meghívót, mind annak elfogadását komolyan kell venni. A Hertha védője végül megbetegedett, emiatt idő előtt elhagyta a csapatot, a debütálására tehát még várni kell, de korábban szerepelt a német U16-os, U17-es és U19-es együttesekben is, szóval ami késik, várhatóan nem múlik.

Marco Rossinál viszont biztosan nem szerzett piros pontokat azzal, hogy ködösített a terveit illetően. Dárdai Márton helyzete összetett és bonyolult, megítélni nem könnyű, de az őszinteséget joggal várhatja el a szövetségi kapitány minden labdarúgótól, akit számításba szeretne venni.

Mindez persze nem jelenti azt, hogy Dárdai Márton előtt végleg becsukódott a magyar válogatott ajtaja. A magyar apától származó Willi Orbán hasonló cipőben járt, még akkor is, ha Dárdai az apja miatt sokkal inkább a reflektorfényben van idehaza.

Az ugyanakkor közös bennük, hogy a Leipzig védője is Németországban nőtt fel, ő is volt német utánpótlás-válogatott, ő is nyilatkozta, amikor már a magyarok – még Bernd Storck kapitánysága idején – megkeresték, hogy a német színeket szeretné képviselni. Aztán mégis „megbocsátást nyert”, s 2018 őszén, az immáron Marco Rossi vezette magyar válogatottban debütált.

Érdekesség, hogy Orbán a lengyel édesanyja révén lengyel válogatott is lehetett volna, és amikor ez szóba került, a lengyel szövetség elnöke, Zbigniew Boniek hasonlóan reagált, mint most Rossi Dárdai esetében: – Hallotta bárki tőle azt, hogy a lengyel válogatottban akar játszani? – tette fel a kérdést Boniek Orbánról. – Eddig csak olyanokat mondott, hogy szeretne a három együttes valamelyikében futballozni. A németben, mert németnek érzi magát, de ha ez nem jön össze, akkor játszhatna a lengyelben vagy a magyarban. Ez úgy hangzik, mintha lengyel lenne?

Borítókép: Marco Rossi (Fotó: Kurucz Árpád)