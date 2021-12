Visszavonul a magyar származású brit teniszező

– Hála. Ez az a szó, amit pályafutásom során a legtöbbször mondtam, és ez a szó, ami így a végén a legjobban visszaadja az érzéseimet – írta a magyar szülők gyermekeként Ausztráliában született 30 éves játékos a közösségimédia-oldalára. Így köszönt el, ezzel a mondattal zárta le a pályafutását.

Johanna Konta tinédzserként költözött szüleivel Nagy-Britanniába és 2012-ben kapta meg az állampolgárságot. A világ élvonalába 2015-ben robbant be, majd 2016-ban bejutott az ausztrál nyílt bajnokság elődöntőjébe. Legjobb éve a 2017-es volt, amikor Wimbledonban a legjobb négyig menetelt. Még ebben az évben megnyerte a miami tornát, s ekkor érte el legelőkelőbb helyezését a világranglistán, a negyedik helyen állt.

2018-ban visszafogottabb teljesítményt nyújtott, de a következő évben a Roland Garroson játszott elődöntőt, Wimbledonban és a US Openen pedig a negyeddöntőig jutott.

Fotó: Matthew Stockman / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Visszavonulását évek óta húzódó krónikus térdsérülése okozta, amely miatt hosszú ideje alig tudott játszani, s a rangsorban a legjobb százból is kiszorult. Emellett egyéb problémákkal is küzdött korábban, Wimbledonban és a tokiói olimpián koronavírus-fertőzés miatt nem léphetett pályára, ősszel pedig ágyéksérülés is gátolta a játékban.

Borítókép: a magyar származású játékost makacs sérülések kínozták (Fotó: Getty/Matthew Stockman)