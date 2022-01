A kézilabda-kapitány jövője február elején dől el

A férfikézilabda-válogatott szövetségi kapitánya, Gulyás István a Nemzeti Sportnak értékelte az Eb-n látott magyar válogatott teljesítményét. Gulyás visszanézte a Hollandia és az Izland elleni meccseket, s amondó: kis szerencsével mindkét mérkőzés hozható lett volna, s akkor most nem a kiesés lenne a téma, hanem a dánok elleni találkozó az Eb középdöntőjében. Gulyás nem kívánt Bánhidi Bence sérülésével takarózni, de elismerte, hogy az ő sérülése támadásban és védekezésben is érzékenyen érintette a csapatot. Azt a csapatot, amelyik úgy tűnt, nem tudta elviselni a hazai közönség jelenlétével járó nyomást. A kapitány elmondta, Máthé Dominik figyelmét felhívták arra, hogy ne ünnepeltesse magát a pályán a góljai után, inkább fusson vissza védekezni. Gulyás arról is beszélt a Nemzeti Sportnak, vajon miért nem edzett az Eb előtt a kézilabda arénában a válogatott, mikor jár le a szerződése és mit kezd a hirtelen jött sok szabadidejével.

Borítókép: Gulyás István szerint a hollandok és az izlandiak elleni meccs kis szerencsével hozható lett volna (Fotó: Mirkó István)