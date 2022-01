Djokovics oltásellensége: elkötelezettség és/vagy üzlet

Novak Djokovicsnak 80 – helyesebben neki 40,8, a feleségének pedig 39,2 – százalékos érdekeltsége van QuantBioRes nevű dán biotechnológiai cégben, amely a koronavírus elleni gyógyszer kifejlesztésén dolgozik. Tehát nem vakcinát akar létrehozni, hanem a megbetegedés esetén használható szert szeretne piacra dobni.

A Reuters hírügynökség információja szerint a Djokovics házaspár még 2020 júniusában szerzett részesedést a cégben, amelynek tizenegy kutatója dolgozik a feladaton Dániában, Szlovéniában és Ausztráliában. A QuantBioRes ügyvezetője, Ivan Loncarevic megerősítette az értesülést, azt azonban nem hozta nyilvánosságra, a Djokovics család nyolcvanszázalékos tulajdonrésze összegszerűen mekkora befektetést takar.

Ez is arra utal, a Covid, a járvány a szerb teniszezőnek fontosabb kérdés annál, mint hogy felvegye-e az oltást. Felmerülhet, hogy üzleti megfontolásból nem oltatja be magát, de valószínűbb, hogy a dán cégen keresztül is küzd az igazáért, miszerint nem az oltás az egyetlen és üdvözítő megoldás a vírus ellen.

Friss hír szerint Djokovics beperli az ausztrál kormányt a kiutasítás miatt, s a játékostársak nyilatkozatai arról árulkodnak, inkább csak papíron szigorúak az ausztrál nyílt bajnokság Covid-intézkedései.

Borítókép: Djokovics a maszkviselésből nem csinál ügyet (Fotó: AP)