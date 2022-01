Gyulay Zsolt: Jobban kell felhasználni a sportba áramló pénzt

– A közgyűlésen elmondott elnökjelöli beszédében is hangsúlyozta, hogy az utóbbi időben gyengült a MOB érdekérvényesítő képessége, amelyen javítani kell. Milyen tervei vannak erre?

– Azt látom, hogy sok pénz áramlik a magyar sportba, és ez kivételes lehetőség, amit ki kell használni. Van például egy jól működő olimpiai járadékos rendszerünk, amely világszinten is kiemelkedő. Ugyanakkor a MOB-nak feladata, hogy segítsen a pénzforrásokat hatékonyabban felhasználni, mert mi vagyunk a szakma, nekünk kell tudni megmondani, hogy mire van szüksége azoknak a sportágaknak, amelyek az eredményeket biztosítják. De ugyanilyen fontos, hogy meg tudjuk mondani azt is, mire van szükség az olyan sportágakban, amelyeknek az olimpiai kvóta is álom, mert nincs meg például a szükséges infrastruktúrájuk. Minden egyes kvóta siker, hiszen rengeteget számít, mekkora csapattal tudunk részt venni egy-egy olimpián.

– Február elsején lesz a mandátuma első napja. Mi az a cél, amelyet mindenképpen el szeretne érni elnökként?

– Megfogalmaztam magamban a kétszáz-kétszázas tervet, ami nemcsak jól hangzik, hanem hiszem, hogy megvalósítható is. Tehát a 2024-es párizsi olimpián a kétszáz magyar kvóta a cél, és a 2030-as olimpia végére a kétszázadik aranyéremnek is meg kellene lennie (jelenleg 183-nál tartunk – a szerk.) Szerintem reális, hogy sikerüljön.

– Az aranyak számában mérhető a MOB-elnök tevékenységének sikeressége?

– Nem, de sokan ebben mérik.

– Marad a Hungaroring Sport Zrt. vezérigazgatója is, amely mellett társadalmi munkában látja el a MOB elnöki tisztségét. Mi garantálja, hogy utóbbi nem szenved hátrányt az előbbi miatt?

– A Hungaroringet egy tizenkét éve működő, nagyon jó, összeszokott és erős csapat irányítja. Az említett idő alatt ötvenegy világversenyt rendeztünk, évi kétszáz-négyszázezer látogatóval. Ez a tapasztalat is segíti a MOB-nál vállalt munkámat. A társadalmi munka jelleg miatt pedig nem érheti hátrány a MOB-ot, mert ha a Hungaroring nem lenne az életemben, akkor is csak ebben a formában vállaltam volna az elnökséget.

Hála Istennek, 57 éves koromra eljutottam arra a pontra az életemben, hogy nem a pénz miatt akarok dolgozni. Ez a tisztség hagyományosan társadalmi munka volt, magammal szemben elvárás, hogy ennek megfelelően vállaljam.

A két elnökjelölt, Gyulay Zsolt és Hajdu Balázs kézfogása a közgyűlésen. Fotó: Szabó Miklós

– Mi az első lépés, amit meg kell tennie elnökként?

– A téli olimpia után neki kell állnunk az új alapszabály létrehozásának, mert nagyon fontosnak tartom, hogy a megfelelő képviseletek visszatérjenek a MOB közgyűlésébe. Jelenleg csonka közgyűlés van, a sportágak képviselői jelen vannak, de hiányoznak a klubok és az egyéb delegáló szervek képviselői. A napokban találkoztam több szervezet vezetőivel, és óriási az igény arra, hogy visszatérjenek. Azt gondolom, nem szabad kihagyni a közgyűlésből a sporttudományt, az olimpiai bajnokok klubját és még sorolhatnám.

– Döntő többséggel, 34-14 arányban választották meg elnöknek. Izgult az eredmény miatt?

– Ami azt illeti, remekül aludtam, pedig az utolsó pillanatban kaptam néhány sms-t, kiesett négy-öt biztosnak vélt támogatóm, akik kényszerű okból nem tudtak megjelenni. Számolgattam, és úgy éreztem, ennek ellenére is megvan a többségem. A végeredmény szerintem remek arányt hozott, nem sértődöm meg azon, hogy tizennégyen Hajdu Balázst jobb elnöknek gondolták volna.

– Az eredményhirdetés után összeölelkezett a kihívójával. Csak egy gesztus volt, vagy együttműködés is várható a jövőben?

– A sport világa általában nagyon tiszta, még sportdiplomáciai szinten is. Balázzsal egyetértettünk abban, hogy mindkettőnknek és a MOB-nak is jót tett a kialakult versenyhelyzet. Már jeleztem neki, hogy mindenképpen üljünk le beszélgetni, mert vannak kifejezetten jó gondolatai. Azt is figyelembe veszem, hogy az ő általa képviselt értékekre is érkeztek szavazatok.

– Pénteken kezdődik a téli olimpia Pekingben, amelyen már MOB-elnökként vesz részt. Mikor utazik és mi lesz ott a legfontosabb feladata mindössze néhány nappal a megválasztása után?

– A tervek szerint kedden este utazom a csapat után Pekingbe, és remélhetőleg azok is tudnak jönni, akik pozitív koronavírusteszt miatt eddig itthon maradtak. A hírek szerint nagyon korlátozott a mozgástér Pekingben, ráadásul én még sosem jártam téli olimpián korábban, úgyhogy egyelőre a tapasztalatszerzés és a figyelem lesz az elsődleges feladatom.