Hosszabbításba torkollott a Rijádban rendezett El Clásico

Ezúttal Szaúd-Arábiában, a spanyol Szuperkupa elődöntőjében csapott össze a két ősi rivális, a Real Madrid és a Barcelona. Az idei formák alapján egyértelműen a Real volt a találkozó esélyese, de Xavi sok hiányzója ellenére sem akarta elveszíteni első El Clásicóját a Barcelona kispadján.

Fel is vette a versenyt ellenfelével a katalán csapat – amelyben először játszhatott a Manchester Citytől megszerzett Ferran Torres – mégis hátrányba került: a bámészkodó Sergio Busquetstől Karim Benzema csente el a labdát a kezdőkörben, a kontrát pedig Vinícius Júnior góllal fejezte be.

A szünetre mégsem vonulhatott előnnyel Carlo Ancelotti legénysége: Éder Militao rárúgta a labdát Luuk de Jongra, majd a labda a kapufát is érintve a gólvonalon túlra jutott.

A szerencsés találat még inkább meghozta a Barcelona kedvét, a második félidő elején – immár a hosszú hónapok után visszatérő Pedrivel a pályán – a katalánok próbálkoztak többet.

Ezután viszont a továbbra is pazar formában futballozó Benzema percei következtek: először a kapufát találta el, majd Marc-André ter Stegen bravúrja következett, harmadszorra viszont már a kapuba lőtt a francia támadó.

A Barcelona viszont másodszor is egyenlített: a csereként beküldött Ansu Fati fejelt Thibaut Courtois kapujába. Jöhetett a hosszabbítás.

Újabb remekül végigvitt kontra végén harmadszor is a Real került előnybe: ezúttal Federico Valverde volt eredményes. Pedri, Abde és Araújo előtt is adódott még egyenlítési lehetőség, de újabb válasza már nem volt a Barcelonának, így a Real Madrid jutott be elsőként a döntőbe.

A spanyol Szuperkupa másik, csütörtöki elődöntőjében a címvédő Athletic Bilbao és a legutóbbi bajnok Atlético Madrid csap össze. A finálét vasárnap rendezik.

Spanyol Szuperkupa, elődöntő

Real Madrid–Barcelona 3-2 (1-1, 2-2, 3-2)

Gólszerzők: Vinícius Júnior (25.), Benzema (72.), Valverde (98.), illetve L. de Jong (41.), Ansu Fati (83.)

Borítókép: Ferran Torres bemutatkozott a Barcelonában (Fotó: Twitter/FC Barcelona)