Kétszeres BL-győztes játékost igazol a Ferencváros

– Nem találtam meg a számításaimat Ljubljanában, ezért döntöttem a váltás mellett – idézi a Fradi.hu Dragana Cvijicset. – Nagyon tetszett az, amit az FTC vezetői vázoltak nekem, így az első döntésem az volt, hogy a következő idénytől csatlakozom a csapathoz, de ebben a fél évben is szerettem volna a Bajnokok Ligájában szerepelni, ezért éltem a moszkvai lehetőséggel. Őszintén mondom, hogy mindig szerettem a Fradi ellen játszani, mert a szurkolók fantasztikusak és különlegesen jó az atmoszféra a sportcsarnokban. Ezt szeretem a legjobban. Hasonló a hangulat ahhoz, mint amikor még a Buducsnosztban játszottam, ott is ennyire szenvedélyesek a szurkolók. Imádok ilyen hangulatban pályára lépni, épp ezért mindig izgatottan vártam az FTC elleni meccseket, még úgy is, hogy tudtam, nem nekem szurkolnak majd többen. Amikor felvetődött a lehetőség, hogy ide igazoljak, elsőre azt mondtam, te jó ég, vajon kedvelnek majd engem? Hiszen eddig mindig ellenük küzdöttem… De beszéltem az elnökkel és az edzővel, jó benyomásokat szereztem, tudom, hogy a csapat jó, a csarnok szinte mindig tele van, Budapest gyönyörű és még az otthonomhoz is közel leszek, szóval eldöntöttem, hogy jövök. Most pedig már alig várom, hogy elkezdődjön a közös munka. Szeretnék megnyerni mindent a csapattal, de lépésről lépésre kell haladnunk. Az biztos, hogy különleges lenne a Fradival Budapesten a final fourban szerepelni – nyilatkozta új klubja honlapján a tapasztalt beálló, aki a jelenleg is kerettag montenegrói Itana Grbić mellett a második balkáni játékos lesz a Népligetben a következő szezonban.

Fotó: Török Attila/Nemzeti Sport

A szerb válogatottal 2013-ban világbajnoki ezüstérmet szerző kézilabdázó a Buducsnoszt színeiben 2012-ben és 2015-ben Bajnokok Ligáját nyert – az első alkalommal a döntőben a Győri Audi ETO volt az ellenfél.

Borítókép: többször találkozott már a pályán a leendő csapattársaival (Fotó: Nemzeti Sport/Koncz György)