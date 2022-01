Magyar játékos is bekerült a Juventus meccskeretébe

Az új év új lehetőségeket tartogat, ez megmutatkozott Senkó Zsombor esetében is. Massimiliano Allegri vezetőedző a 19 éves magyar kapust is nevezte a Juventus idei első mérkőzésének játékoskeretébe. Természetesen annak kicsi a valószínűsége, hogy az ifjú hálóőrt bevetik a Napoli elleni bajnokin (20.45, tv: Sport 1), ugyanakkor minden bizonnyal emlékezetes marad Senkó számára a csütörtök este, hiszen először került be az olasz rekordbajnok felnőttcsapatának játékoskeretébe.

A magyar utánpótlás-válogatott futballista 2019-ben a Szombathelyi Haladástól igazolt a Juventushoz, amelynek korosztályos csapataiban már pályára lépett, idén az olasz U19-es bajnokságban és az Ifjúsági Bajnokok Ligájában is a Zebrák kapuját őrizte.

A Serie A tabellájának jelenleg ötödik helyén szereplő Juventus mellett a harmadik AC Milan is bevethet egy magyar futballistát. A Nemzeti Sport olasz lapértesülésekre hivatkozva azt írta, a 18 éves Kerkez Milos bekerülhet a piros-feketék játékoskeretébe. A milánóiak szintén csütörtök este (18.30, tv: Sport 1) az AS Romát látják vendégül, és Stefano Pioli vezetőedzőnek jelenleg mindössze egy bevetésre kész balhátvédje van Theo Hernández személyében. Az ő helyettese, a szenegáli Fodé Ballo-Toure elutazott az Afrikai Nemzetek Kupájára, ennek köszönhetően nyílhat meg az út Kerkez előtt.