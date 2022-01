Megállíthatatlannak tűnik a Győr, ismét hengerelt a BL-ben

Több problémával is küzdött az elmúlt időszakban a Győr, a koronavírus-fertőzések megnehezítették az együttes felkészülését az idény folytatására. A múlt szombati, Metz elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen például hat meghatározó játékosa (Faluvégi Dorottya, Lukács Viktória, Jelena Deszpotovics, Linn Blohm, Amandine Leynaud és Estelle Nze Minko) hiányával is meg kellett küzdenie Ambros Martín csapatának, helyettük tapasztalatlan újoncok ugrottak be. A pályán ebből azonban semmi sem látszódott meg, és a zöld-fehérek magabiztosan, 39-30-ra felülmúlták a francia ellenfelet, kilencedik győzelmükkel megerősítve a helyüket a B csoport élén.

Ehhez képest csütörtökön mondhatjuk, hogy már-már kényelmes helyzetben volt az ETO, mivel csak három kézilabdázója (Amandine Leynaud, Faluvégi Dorottya és Lukács Viktória) nem volt bevethető, amikor a Krim Ljubljanát fogadta az ötszörös BL-győztes. Az összecsapás két vendéggóllal indult, de a szlovének előnye pillanatok alatt elillant, ezután végig futottak az eredmény után a Krim játékosai. Átvette az irányítást a Győr, az első félidő közepén már négy góllal vezetett. A magyar csapatnak még egy ötperces gólcsend is belefért az első félidőben, hiszen a ljubljanaiak még ennél is hosszabb ideig nem tudták megzörgetni a hazai hálót. Gólok hiányára ennek ellenére sem panaszkodhattunk, a szünet előtt 22-14 volt az állása a házigazda javára.

A második játékrészt is a vendégek kezdték jobban, felzárkóztak hat gólra, a forgatókönyv viszont ezúttal is ugyanaz volt, mint az első félidőben, és a 37. percben már tíz találattal is vezethetett volna a hazai gárda, ha nem marad ki ziccerek sora. A félidő második felére felpörgött Martín együttese, így végül tizenhárom góllal, 40-27-re diadalmaskodott. A zöld-fehérek ezzel egyúttal rendkívüli veretlenségi sorozatukat is tovább nyújtották a szlovének ellen: ez volt a Krim elleni 22. összecsapásuk a BL-ben, három döntetlen mellett a 19. győzelmüket aratták.

A tíz forduló után is százszázalékos teljesítménnyel álló Győrnek vasárnap is jelenése lesz a Bajnokok Ligájában, 16 órától hazai pályán a dán Odensével csap össze, míg az A csoportban szereplő Ferencváros szintén vasárnap, 14 órától a dán Esbjerg vendége lesz.

Borítókép: Ünneplő győri játékosok (Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba)