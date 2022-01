Meglepő váltás: világbajnokunk lecserélte a sztáredzőjét a masszőrjére

– Szerintem nem lepek meg senkit azzal, ha kimondom, hogy nem úgy sikerült a tavalyi évem, ahogy akartam, miután lemaradtunk az olimpiai dobogóról Csipes Tamarával. Most 33 éves vagyok, és úgy érzem, hogy ennél még több van bennem. Ahhoz, hogy ezt ki tudjam hozni magamból, változás kellett, ez volt a fő motivációm – nyilatkozta a Magyar Kajak-kenu Szövetség (MKKSZ) honlapján Medveczky Erika.

A kajakos így megvált eddigi edzőjétől, az olimpiai bajnok Csipes Ferenctől, aki a tokiói olimpiára felkészítette az aranyérmes Bodonyi Dóra, Csipes Tamara, Kárász Anna, Kozák Danuta négyest, és az már biztos, hogy a sportújságírók szavazatai alapján ott van a 2021-es esztendő három legjobb magyar edzője között. (Azt a csütörtöki Év sportolója-gálán jelentik be, hogy Csipes Ferenc, Decsi András és Selmeci Attila közül ki lett a győztes. Csipes 2011-ben már kiérdemelte az év edzőjének járó trófeát.)

– Megértették az érintettek a helyzetem, az eddigi klubom és a korábbi edzőm is, nem kellett magyarázkodnom senkinek. Tisztában vannak azzal, hogy a sportolónak egy pályafutása van, támogatták a döntésemet – mondta el Medveczky Erika, aki a döntését, hogy miért egy most debütáló edzővel, Illés Rolanddal folytatja a pályafutását, a következőkkel indokolta:

– Régóta vagyok felnőtt versenyző, ismerem magam, és a jelenlegi edzői gárdát is, úgy éreztem, hogy olyasvalakire van szükségem, aki friss lendületet hoz, éhes a sikerre, és szívesen foglalkozik velem. Roland korábban már szóba került Csipes Ferenc mellett, mint segédedző, tíz évvel ezelőtt például ezért lett jogosítványa motorcsónakra, és edzői diplomát is szerzett, de akkoriban inkább a gyúrás felé indult el a pályafutása. Az elmúlt két évben is többször emlegette Feri, hogy milyen jó lenne Rolival együtt dolgozni. Sokat nyomott nálam a latba, hogy a jelenlegi edzőm versenyzőként szintén Csipes Ferenc tanítványa volt, akinek szakmai nézeteivel mindig is tudtam azonosulni. Azt is tudtam, hogy Roland ambiciózus, illetve maximalista. November elsején indult a közös munka, akkor kezdünk el együtt dolgozni, és nagyon tetszik, ami eddig történt. Eleve jóra számítottam, de még annál is jobban indult az együttműködésünk az elmúlt két hónapban. Roland nagyon gyorsan fel tudta venni a ritmust edzőként. Olyan konkrét tervekkel vágott neki a feladatnak, hogy látszik, ő már régóta tudatosan készült erre a pályára. Persze sok olyan dolog van, amit hoztam magammal, de a felkészülésem így is más lett. Rólam tudni kell, hogy nehezen fogadom az újdonságokat, de próbálok nyitott lenni, és minden olyan feladat, amit eddig behozott a felkészülésembe, tetszik, hasznos, jól megy, így élvezem is.

Medveczky Erika tavaly csak párosban versenyzett az olimpián, erre a számra a továbbiakban is készülni fog, de már nem Csipes Tamarával.

– Az egyes az alapja mindennek, hiszen azzal lehet bekerülni a négyesbe is, úgyhogy jelenleg ez a két szám élvezi az előnyt. Szerencsére, amikor kiderült a sportágon belül, hogy eljövök a Honvédból, akkor kaptunk néhány megkeresést, így nagy valószínűséggel ki fogom próbálni olyanokkal a párost, akikkel eddig még nem készültem együtt – árulta el Medveczky Erika.

A versenyző azt még nem jelentette be, hogy a Honvédból hova igazol.

– „Csak” negyedik lettem az olimpián, és megkaptam, hogy már nem vagyok annyira fiatal, annak ellenére, hogy még egyáltalán nem érzem magam fáradtnak. Ezt nem mindenki értette meg elsőre. Ráadásul a helyzetet nehezítette, hogy az edzőmmel együtt akartam szerződni. Annyit azért elárulhatok, hogy most már sínen van a dolog, szerintem rövid időn belül be fogjuk jelenteni, melyik klubnál folytatom. Azt el kell mondanom, hogy rengeteg pozitív visszajelzést is kaptam az elmúlt hónapokban, az egész szövetség, Hüttner Csaba kapitány, Boros Gergely szakmai igazgató, és Schmidt Gábor, az MKKSZ elnöke is teljes mellszélességgel állt mellettem, amit nagyon köszönök, számomra ez azt jelenti, hogy a szakmán belül sokan értik és támogatják az elképzeléseimet.

S hogy milyen állomásai lesznek a felkészülésének a szezonrajtig?

– Pár nap múlva megyek sífutótáborba az edzőmmel, ami nekem hatalmas újdonság, még sosem próbáltam. Más versenyzőktől azt hallom, hogy nagyon jó, bele lehet „halni”, úgyhogy az sem kizárt, hogy utálni fogom. Remélem, hogy fel tudom majd venni a ritmust a többiekkel, de az sem baj, ha elsőre csak poroszkálni fogok a már sífutásban tapasztaltabb kenus csoport után. Tavasz elején melegvízi edzőtáborba pedig vagy Sevillába, vagy Dél-Afrikába megyünk, nekem mindkettő megfelel, hogy hova indulunk el, azt majd a vírushelyzet eldönti.

Az viszont egészen biztos, hogy Medveczky Erikának mostantól nincs szüksége külön masszőrre.

– Nekem továbbra is elsősorban Roland lesz gyúróm, vagyis az edzőtáborokba mellénk nem kell másik masszőr. Viszont az edzőmnek válogatott masszőrként lejárt a szerződése, így ebben az értelemben ő mostantól csak velem foglalkozik majd. Miután ez egy egzisztenciális kérdés neki, így ezt a döntést nem várhattam el tőle, de Roland nagyon határozott abban, hogy a pályafutását a sportágon belül a jövőben kizárólag edzőként képzeli el, ami nagy megnyugvást ad nekem is – zárta a beszélgetést Medveczky Erika.

Borítókép: A tokiói olimpián K2 500 méteren a Csipes, Medveczky duó a negyedik helyen zárt (Forrás: MKKSZ)