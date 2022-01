Összejöhet a Fradi-játékosok találkozója az Afrika-kupa döntőjében

Az Afrika-kupán szerdán utolsóként Egyenlítői-Guinea válogatottja jutott be a negyeddöntőbe, miután a nyolcaddöntőben 120 perc után nem tudott dűlőre jutni Malival (0-0), de a tizenegyespárbajban 6-5-re legyűrte ellenfelét. Ugyanezen a napon délután az Egyiptom–Elefántcsontpart meccs is hasonlóan alakult; gól nélküli 120 perc után a büntetőpárbajt Egyiptom nyerte meg 5-4-re. A mindent eldöntő büntetőt stílszerűen a torna legértékesebb játékosa, Mohamed Szalah, a Liverpool 100 millió euróra taksált csillaga vágta be. Elefántcsontpartból Eric Bailly, a Manchester United védője hibázott.

A nyolcaddöntők után a következő menetrend alakult ki a folytatásra: szombaton Gambia–Kamerun és Burkina Faso–Tunézia, vasárnap Marokkó–Egyiptom és Szenegál–Egyenlítői-Guinea találkozókra kerül sor a tornán. A Ferencváros mindhárom légiósa még érdekelt, akik elkezdték az Afrika-kupát: Aissa Laidouni a tunéziai, Samy Mmaee és Ryan Mmaee pedig a marokkói válogatottal. S mivel Tunézia a felső, Marokkó az alsó ágon van, jövő vasárnap a kameruni fővárosban, Yaoundéban akár a döntőben is találkozhatnak.

A nyolcaddöntőben Marokkó Malawit győzte le 2-1-re, Tunézia pedig Nigériát 1-0-ra. A marokkói válogatottban Ryan Mmaee az 53. percben szállt be, Samy Mmaee a kispadon ült, a tunéziaiaknál Aissa Laidouni végig a pályán volt, ő egyértelműen alapember hazája nemzeti csapatában.

– Három kemény mérkőzésen voltunk túl a csoportban, de mindig lehetett javítani. A hatalmas és sikeres történelmű Nigéria ellen viszont már az egyenes kieséses szakaszban a hibázás végzetesnek bizonyult volna. Egy esélyünk volt, megragadtuk – nyilatkozta Laidouni a Ferencváros honlapján.

A játékos elmondta, hogy a nyolcaddöntős győzelem után nem tartottak nagy bulit.

– Nem volt hosszú, de azt éreztük, hogy most ki kell használnunk ezt a pillanatot és örülnünk kell a győzelemnek. Nagyszerű sikert arattunk, de másnap már a folytatásra koncentráltunk, hiszen továbbjutottunk, és még van bőven feladatunk. Burkina Faso ellen a korábbiakhoz hasonlóan rendkívül nehéz csatára számítok. Közhelynek hangzik, de tényleg csak a saját játékunkra kell fókuszálnunk, koncentráltan, higgadtan kell futballoznunk. A legjobb teljesítményünket kell mutatnunk, mindent ki kell adnunk magunkból.

A 15-szörös válogatott, 25 éves középpályás beszélt az Afrika-kupa hangulatáról is:

– A vírusjárvány miatti intézkedések és szabályozások ellenére minden rendben van. A csapaton belül remek a hangulat, továbbá fantasztikus, hogy vannak itt szurkolóink, akik minden meccsen ott ülnek a lelátón és segítenek minket a drukkolásukkal. Igyekszünk nekik mindent megköszönni, főleg a pályán – nyilatkozta Laidouni, aki elmondta, hogy nagyon örülne, ha ferencvárosi csapattársaival, a Mmaee testvérekkel találkozhatna a döntőben.

– Az maga lenne a megvalósult álom. Nekik is sok sikert kívánok! – zárta Aissa Laidouni az interjút.

Afrika-kupa, a negyeddöntő párosítása:

szombaton játsszák:

Gambia–Kamerun, Douala, 17 óra

Burkina Faso–Tunézia, Garoua, 20 óra

vasárnap játsszák:

Marokkó–Egyiptom, Yaounde, 17 óra

Szenegál–Egyenlítői-Guinea, Douala, 20 óra

