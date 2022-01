Frenetikus tunéziai ünneplés az Afrika-kupán az FTC légiósával + videó

A 24 csapatot felvonultató Afrika-kupán a címvédő Algéria hatalmas meglepetésre már a csoportkörben elvérzett, mi több, az E jelű négyesben utolsó lett, Elefántcsontpart mellett Egyenlítői-Guinea és Sierra Leone is megelőzte. A Manchester City sztárja, Rijad Mahrez nevével fémjelzett együttes a Sierra Leone elleni 0-0-s döntetlennel kezdett, ezután Egyenlítői-Guineától 1-0-ra, Elefántcsontparttól 3-1 kapott ki, s utazhatott haza. Pedig a hat csoportból az első és második helyezettek mellett négy harmadik is továbbjutott. A C csoportból harmadikként a tornán újonc kis Comore-szigetek is továbblépett, ebben a négyesben egy pontjával Ghána lett a negyedik, ezt se gondoltuk volna a torna előtt. A csoport utolsó fordulójában a két vereséggel kezdő Comore-szigetek 3-2-le legyőzte Ghánát. A tornán betliző Algéria és Ghána egyébként ott van az afrikai vb-selejtezők utolsó fordulójában, Elefántcsontpart viszont lemaradt az év végi katari világbajnokságról – ez is mutatja, hogy az afrikai futball teljességgel kiszámíthatatlan.

Ezt támasztotta alá a nyolcaddöntő első meccse, a Burkina Faso–Gabon összecsapás is vasárnap. A mérkőzés első találatát Burkina Faso, Bertrand Traore szerezte a 28. percben, tíz perccel azt követően, hogy büntetőt hibázott. Gabon a 67. perctől emberhátrányban játszott, de egy öngóllal mégis hosszabbításra mentette a meccset a 91. percben. A ráadásban aztán nem esett gól, így a tizenegyespárbajra maradt a döntés, amelyben a kilencedik párt követően alakult ki a 7-6-os eredmény Burkina Faso javára.

Vasárnap este jött a Nigéria–Tunézia találkozó, és a tunéziai válogatottban kezdett a Ferencváros középpályása, Aissa Laidouni is – a meccsről a Fradi honlapján is beszámoltak. Az első játékrészben inkább Nigéria állt közelebb a gólszerzéshez, igazán veszélyes lehetőségeket azonban egyik csapat sem tudott kialakítani, így 0-0-nál cseréltek térfelet a csapatok. A fordulást követően gyorsan változott az állás, Laidouniék a 47. percben Youssef Msakni találatával előnybe kerültek. Hat perccel később az FTC játékosa sárga lapot érően szabálytalankodott a felezővonalnál. A 65. perceben újra egy szabálytalanság került a középpontba, a nigériaiak részéről Alexander Iwobi először sárgát kapott, majd a videóbírós segítség igénybevétele után a játékvezető kiállította. Nigéria emberhátrányban is küzdött az egyenlítésért, de Tunézia megőrizte előnyét, 1-0-ra győzött – az immár tizenöt válogatottságot számláló Laidouni végig a pályán volt –, bejutott a legjobb nyolc közé, s szombaton Burkina Faso lesz az ellenfele a negyeddöntőben.

A vasárnapi győzelem után a 28-as mezben játszó Laidouni is kivette a részét az ünneplésből:

Az öltözőben még nagyobb buli volt, és ezen a videón is feltűnik Laidouni:

Egy kis képgaléria, a bejegyzésből pedig azt is megtudhatjuk, hogy mint annyi más válogatottat a tornán, a tunéziait is sújtja a koronavírus-járvány: van kilenc covidosuk, és három utólag behívott játékos csak délután csatlakozott a csapathoz.

🔴⚪ La victoire malgré des conditions difficiles - 9 cas de Covid - 3 joueurs ayant rejoint le groupe dans l'après-midi - Peu de temps de récupération … الحمد لله #Tunisie 🇹🇳 #CAN2021 #TeamTunisia pic.twitter.com/hi2EkpH0qD — Tunisie Football (@tunisiefootball) January 23, 2022

(A kontinenstornán a Ferencváros két másik légiósa is érdekelt, Samy Mmaee és Ryan Mmaee a marokkói válogatottal, amely kedden Malawi ellen lép pályára a tizenhat között.)

Az első hétfői nyolcaddöntőben Gambia 1-0-ra nyert Guinea ellen. A mérkőzés győztes gólját a Bologna támadója, Musa Barrow szerezte a 71. percben. A hajrában Guinea Yusupha Njie kiállítása miatt emberelőnyben küzdhetett az egyenlítésért, ez azonban nem járt sikerrel.

Afrikai Nemzetek Kupája, Kamerun, nyolcaddöntő, hétfő:

Gambia–Guinea 1-0 (0-0)

Kamerun–Comore-szigetek, Yaoundé 20.00

Az Afrikai Labdarúgó-szövetség a múlt hét végén kisorsolta, hogy Kamerun–Algéria, Ghána–Nigéria, Egyiptom–Szenegál, Kongói DK–Marokkó és Mali–Tunézia párharcok lesznek az idei labdarúgó-világbajnokság afrikai selejtezősorozatának utolsó, oda-visszavágós fordulójában. Az öt győztes kijut a november 21-én rajtoló katari vb-re. A végjátékban tehát itt is érdekelt az FTC három légiósa; Ryan Mmaee és Samy Mmaee (Marokkó), valamint Aissa Laidouni (Tunézia).

Borítókép: a tunéziai öltöző a győztes meccs után, Laidouni a 28-as mezben (Forrás: Twitter/Tunisie Football)