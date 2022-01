Svédország önmagának tette nehézzé a hajrát, de így is legyőzte a franciákat

A franciák és a svédek gyűjtötték be eddig a legtöbb trófeát a nagy tornákról, a svédek az Eb-, a franciák a vb-címek tekintetében tartják a rekordot négy, illetve hat elsőséggel. A tavalyi vb elődöntőjében a svédek hat góllal nyerték az egymás ellen vívott ütközetet.

A franciákat újra Guillaume Gille irányíthatta a kispad mellől, a veszprémi Kentin Mahé azonban továbbra sem tudott segíteni a társainak. A svédeknél Lukas Sandell, Hampus Wanne, Niclas Ekberg és Felix Claar hiányzott pozitív koronavírusteszt miatt, visszatért viszont az elkülönítés után Andreas Palicka.

A dánok elleni nagy hajrábeli fordítással elődöntőbe jutó franciák ott folytatták, ahol két napja abbahagyták. Lendületes akciókkal és kemény védekezéssel hamar 4-1-es előnybe kerültek, Glenn Solbergnek már a hatodik percben időt kellett kérnie. Ezután hatékonyabbá váltak a svéd támadások, a kapus Palicka emberelőnyben gólt is szerzett, francia kollégája, Vincent Gérard a padról befutva csak belepiszkálni tudott az ívelt lövésbe. Ezzel négygólos hátrányból 7-6-re jöttek fel a skandinávok.

Jim Gottfridsson szép dolgokat csinált, a társai azonban többször hibáztak Gérard-ral szemben, így a franciák tartották előnyüket. Jött azonban megint Palicka, aki egymás után kétszer is az üres kapuba lőtt, így amellett, hogy egyenlített csapatának (10-10), három góljával a 21. percben a mezőny legeredményesebb játékosa volt. Korábban egyébként még egyetlen kapus sem szerzett három gólt Eb-meccsen. A fonalat elkapó svédek a vezetést is átvették, a franciák Hugo Descat találataival tartották a lépést. Aztán Gottfridsson a szünet előtt háromszor is megvillant, ezzel 17-14-re mentek a svédek.

A franciák nagy erőket mozgattak meg azért, hogy mínusz négyről felzárkózzanak, lőttek is szép gólokat, csak közben hátul nem tudták feltartóztatni a svédeket, hiába állt be Gérard helyére a Szegeddel hírbe hozott Wesley Pardin. Közben a tornán most debütáló Lucas Pellas jól helyettesítette Wannét, és magabiztosan értékesítette a helyzeteit.

Bármikor feljöttek kettőre a franciák, érkezett a svéd válasz. Ráadásul a svéd cserekapus, Peter Johannesson is útját állta a franciáknak, ezzel újra négy lett a különbség. A franciák nem adták fel, és indítottak egy utolsó rohamot. Aymeric Minne második félidőben jegyzett hetedik góljával 32-31-re jöttek fel az 57. perc elején, azonban Valentin Porte piros lapot érően szabálytalankodott a túloldalon. A svédeknél Albin Lagrgrent szórták ki, a skandinávok az utolsó perchez érve újra kettővel vezettek. Még innen is lehetett volna visszaút a franciáknak, a legvégén az egyenlítésért támadhattak, Palicka azonban két ziccert is hárított Ludovic Fabregasszal szemben.

Férfi kézilabda Eb, elődöntő: Svédország–Franciaország 34-33.

Borítókép: Gottfridsson 9 góljával repítette a svédeket (Fotó: MTI)