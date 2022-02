A svédek legendája Jaromir Jágrhoz hasonlítja a 17 éves MVP-t

Finnország mellett Szlovákia is története legjobb olimpiai eredményét érte el a Pekingben szerzett bronzéremmel. A siker elsősorban Juraj Slafkovsky érdeme. A csupán 17 éves kiválóság a bronzmeccsen két góllal járult hozzá a Svédország feletti 4-0-s diadalhoz, összesen hét találattal lett a torna gólkirálya és MVP-je.

Honnan is került elő hirtelen a szlovákok reménysége, és mire viheti? A Juraj Slafkovskyt bemutató írásában a Nemzeti Sport ennek járt utána.

Jó géneket örökölt

– Tizenegy-tizenkét évvel ezelőtt a környékbeli srácokkal együtt jelentkezett a kassai hokiklubnál, hogy kipróbálja magát, és ottragadt. Akár a jégen volt, akár csak a haverjaival játszott a házunk előtti udvaron, az ütő mindig ott volt a kezében. Mindig előnyt jelentett számára, hogy a korabeli társainál jóval nagyobbra nőtt, ezért mindig az egy-két évvel idősebbek között játszott, így jobban tudott fejlődni. Persze a méreteiben a genetika is szerepet játszhatott, édesanyja és én is magasak vagyunk… Egy idő után aztán láttuk, hogy kinőtte a kassai csapatot, ezért külföldön kerestünk számára új kihívást, és ma Finnországban jóval nagyobb követelményeknek kell megfelelnie – idézte a szlovák Novy Cas lap a játékos édesapját, idősebb Slafkovskyt.

Nos, a genetika, ha nem is minden, valóban meghatározó. Slafkovsky 192 centire nőtt (ez jelentősen valószínűleg nem változik), viszont 17 éves korára már 99 kiló, természetesen csupa izom.

Mindig az idősebbek között

Ahogy az édesapja utalt rá, kiemelkedő fizikumának köszönhetően Slafkovsky mindig az idősebbek között szerepelt. 12 évesen már a kassai U16-os, majd U18-as csapatban játszott, s hamar kinőtte a szlovák hokit. 2018-ban Ausztriába, a Red Bull híres hokiakadémiájához szerződött, de épphogy megmelegedett, már tovább is állt. Az U18-asok között 11 meccsen 17 pontot szerzett. Csehországi kitérővel Finnországban folytatta a pályafutását, a TPS Turkunál – még mindig csak 15 évesen! –39 meccsen 52 pontot szerzett az U18-asok között, majd az U20-asoknál töltött esztendő után a jelenleg futó idényt már a turkuiak felnőttcsapatában kezdte meg.

Nem a pekingi olimpia volt az első nemzetközi tornája a szlovák felnőttválogatottban, a tavaly Lettországban rendezett vb-n is ott volt már Craig Ramsay csapatában, ám akkor pont nélkül zárt. Az augusztusi olimpiai selejtezőtornán egy assziszttal megszerezte első pontját a nemzeti csapatban – gólja viszont még nem volt Peking előtt. Az olimpián aztán egyértelműen szintet lépett, amivel még Ramsay mestert is meglepte.

A negyedikből az első sorba

– Ahhoz képest, hogy milyen fiatal, egészen elképesztő teljesítményt nyújtott Pekingben. Az elmúlt egy-két évben megkapta a lehetőséget, és most élt vele. Bár őszintén mondom: úgy vágtunk neki a tornának vele kapcsolatban, hogy nem tudtuk, fog-e egyáltalán gólt lőni, mert az elmúlt időszakban kicsit beragadt, az idényben eddig csak egy bajnoki gólja volt. Mi viszont hittünk benne, helyet kapott a negyedik sorban, és hamar kiérdemelte, hogy az első sorban szerepeljen, ahol ismét élt a bizalommal – idézte az Olympics.com a kanadai szakvezetőt.

Slafkovsky immár a felnőttek között is képes kamatoztatni a testi erejét, emellett ügyes és esze is van a játékhoz, miként arról az amerikaiaknak a negyeddöntőben lőtt gólja is árulkodik.

– Hagytak néhány pillanatot, hogy átgondoljam, mihez kezdjek a helyzettel. Senki sem támadott meg, nekem pedig eszembe jutott, hogy mit beszélgettünk a meccs előtt a kapusedzőnkkel az amerikai kapusról. Ennek szellemében lőttem el, és be is ment – beszélt a találatról Slafkovsky, aki a svédek elleni bronzmeccsen a saját harmadából megindulva nagy szóló végén balról bombázott precízen a svéd kapus válla fölött a hosszú felsőbe.

Forsberg Jágrhoz hasonlítja

A legnagyobb elismerést Peter Forsberg szavai jelentik. A svédek kétszeres olimpiai bajnok és világbajnok legendája a szlovák Denník N lapnak méltatta Slafkovskyt, felidézve a saját karrierjének a kezdetét.

– Néhány hónappal voltam idősebb nála 1991-ben, amikor tizennyolc évesen először világbajnok lettem, átérzem, mit élhet most át. A maiak közül a Coloradóban szereplő Mikko Rantanenhez hasonlítanám: nagydarab és erős, de közben gyors és jól fedezi a pakkot, s még kimondottan korongügyes is. A kortársaim közül leginkább Jaromír Jágrre emlékeztet a játéka, óriási önbizalomról tanúskodott az olimpián, amit a svédeknek lőtt gólja is mutat. Hihetetlen tehetség, nagyon nagy játékos lehet, ha töretlen marad a fejlődése – elemezte Forsberg az ifjút.

Nemcsak az egykori klasszis csatár, hanem nagyjából az összes valamirevaló jégkorongos szakértő és szaklap is egyetért abban, hogy az elkövetkező évek meghatározó szlovák játékosa lehet Slafkovsky, akit az első 10-be – de inkább ötbe – várnak az NHL idei játékosbörzéjén.