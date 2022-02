Az a hír járja, Ted Lasso vette át a Manchester United irányítását

Ralf Rangnick decemberi kinevezése óta javult a Manchester United védekezése, azonban a csapat eredményei továbbra is sok kivetnivalót hagynak maguk után. Az angol rekordbajnok jelenleg mindössze a hatodik helyen áll a Premier League tabelláján, az FA-kupából egy másodosztályú együttes, a Middlesbrough ejtette ki a Vörös Ördögöket. A játékosok így egyre frusztráltabbak, és a sikertelenség okát a trénerben, illetve a teljes edzői stábban keresik.

Chris Armas másodedzőre például a nem túl hízelgő Ted Lasso gúnynevet ragasztották. Ted Lasso (Jason Sudeikis) az azonos néven futó amerikai televíziós sorozat főszereplője, aki az Egyesült Államokból Angliába költözik, hogy átvegye a másodosztályban szereplő AFC Richmond irányítását, pedig egyáltalán nem ért a labdarúgáshoz, még annak szabályait sem ismeri, mivel korábban hazájában amerikai futballal foglalatoskodott. Tudatlansága miatt gyakran nevetség tárgyává válik a játékosai és a szurkolók körében is.

Armasra természetesen nem lehet ráfogni, hogy nem tudja, hány percből áll egy félidő, hiszen korábban az amerikai és a Puerto Ricó-i válogatottban is szerepelt, vezetőedzőként pedig az MLS-ben a New York Red Bullsnál és a Torontónál is dolgozott.

Az ESPN értesülése szerint a Manchester Unitednél a csapat edzéseinek jókora részét ő felügyeli, a játékosok azonban ezt nem nézik jó szemmel, mivel az edzői stáb módszereit elég elavultnak tartják.

A befejezéseken van mit csiszolni

Rangnick ténykedését ugyanakkor nem lehet minden téren sikertelennek nevezni, mert az együttes védekezése jóval szervezettebb lett, a bohózatba illő jelenetek száma is lecsökkent. A német menedzser vezetése alatt tizenkét meccsen csak kilenc alkalommal találtak be a MU kapujába. A támadóharmadban ugyanakkor nem brillíroznak az ördögök: a már említett tizenkét mérkőzésen tizennégy gól a mérlegük.

– A futball a jó eredmények eléréséről szól, ehhez kegyetlennek kell lennünk, és a saját érdekünkben minél hamarabb lezárni a meccseket – nyilatkozta Rangnick a Middlesbrough elleni kiesést követően. – Ez az, amit most nem tettünk meg. Ha otthon játszol egy másodosztályú csapat ellen, mint amilyen a Middlesbrough is, harmincszor lősz a kapura, míg a másik együttes csak hatszor, akkor meg kell nyerned a meccset. De miután belőtték az egyenlítő gólt, mi nem voltunk elég pontosak, nem éltünk a ziccereinkkel. Nem mondhatjuk, hogy túl sok helyzetet alakítottak volna ki ellenünk, és a csapatunk fejlődött, de az összképet nézve ez nem segít.

Hasonlóképp jár a United a következő mérkőzésén, a Burnley elleni bajnokin is. A manchesteriek kedden huszonkét lövéssel próbálkoztak, amelyekből öt talált kaput, érvényes gólt viszont csak egyet szereztek. A sereghajtónak erre volt válasza, így Rangnick gárdája újabb két pontot hullajtott el egy veretesnek nem éppen nevezhető ellenféllel szembn.

Borítókép: Ralf Rangnick csapata West Ham United elleni bajnokiján (Fotó: EPA/Peter Powell)