Az új szerzemény epekedve várja, hogy a Fradi-tábor előtt játsszon

A Ferencváros és a Paks párharcain rendre potyognak a gólok, a két csapat legutóbbi hét, egymás elleni tétmérkőzésén volt belőlük legalább négy. Vajon gólparádét tartanak-e ezúttal is, azt nem tudjuk megjósolni, az viszont biztos, hogy az idény tizenkilencedik fordulóját a labdarúgó NB I két legtöbb gólt szerző csapatának randevúja zárja. A listavezető Fradi erősítette a támadósorát a téli átigazolási időszakban, a nigériai Fortune Bassey érkezett, a Paks viszont elveszítette egyik legjobbját, az ősszel hat gólt berámoló és tizenhat gólpasszig jutó Bognár István januárban kölcsönbe került a ciprusi Arisz Limasszolhoz. A Zalaegerszeg elleni múlt heti mérkőzésén ez nem látszott meg, hiszen három találatig jutottak a tolnaiak, viszont a két kapott gól aligha férne be a Ferencváros ellen. Pedig a címvédő új szerzeménye is gólra éhesen lép pályára, hiszen átigazolása óta két fellépése alkalmával egyelőre csak a kapufát találta el. Bassey reménykedik benne, hogy a hazai bemutatkozása alkalmával megtörik a jég:

– Újpesten nyert a csapat, óriási volt a hangulat, alig várom, hogy hazai pályán is átéljem a Fradi-tábor szurkolását. Biztos csodás lesz az atmoszféra, amikor még több ezren értünk szorítanak. A derbin volt egy nagy helyzetem, amelynél a labda a lécről vágódott le. A Paks ellen próbálok majd még jobban koncentrálni, hogy belőjem a hasonló lehetőséget – nyilatkozta Bassey az FTC honlapján.

A Budapest Honvédnál is lesz debütáns a hétvégén, méghozzá a kispadon. Nebojsa Vignjevicset szerdán nevezte ki a vezetőedzői posztra a kispesti klub, miután vasárnap hazai pályán kapott ki a piros-fekete együttes a Gyirmóttól, ezek után Horváth Ferencnek nem volt maradása. Szerb utódja számára nem ismeretlen terep a magyar élvonal, hiszen korábban hét éven keresztül az Újpestet irányította, s kétszeres Magyar Kupa-győztesnek mondhatja magát. Most a három forduló óta nyeretlen Honvédnál kellene csodát tennie, amely a Kisvárdánál vendégeskedik ma délután.

A Fehérvárnak is égető szüksége lenne a három pontra, hiszen legutóbb a Puskás Akadémia otthonában egygólos vereséget szenvedett, s immár hat pont a hátránya harmadik helyezett Kisvárdához képest. A felcsúti mérkőzés hajrájában a Vidi drukkerei Szabics Imre távozását követelték – a vezetőedző akkor azt nyilatkozta, ő a játékra koncentrált, nem hallotta ezeket a bekiabálásokat. Azzal viszont alighanem tisztában van, hogy ha csapata hazai pályán kikapna a Debrecentől, akkor talán már nem csak a szurkolóknál telne be a pohár. Persze a hajdúságiaknak is hajtaniuk kell, hiszen csak két ponttal előzik meg a tizenegyedik helyen tanyázó Gyirmótot, amely szombaton kiesési rangadót játszik a tizedik Újpesttel.

NB I, 19. forduló. Péntek: MTK–ZTE 0-2 (0-2). Szombat: Kisvárda–Bp. Honvéd 14.45 (tv: M4 Sport+), Gyirmót–Újpest 17.00 (M4 Sport+), Fehérvár–Debrecen 19.30 (M4 Sport). Vasárnap: Mezőkövesd–Puskás Akadémia 14.15 (M4 Sport+), Ferencváros–Paks 17.15 (M4 Sport).

Borítókép: Fortune Bassey (balra) az Újpest elleni derbin (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)