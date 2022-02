Hazaküldték a szívemberüket, besültek a norvégok

Vasárnap megírtuk Ingrid Tandrevold szomorú történetét. A norvég biatlonista három napon belül kétszer is összecsuklott a célba. Másodszor, az üldözéses versenyben úgy, hogy biztos harmadiknak tűnt, sőt ő támadta a második helyezett svéd riválist. Talán ez okozta a vesztét, az utolsó néhány száz méterre teljesen elkészült az erejével, épphogy elvergődött a célig, miközben többen is elhúztak mellette. Még az Eurosport kommentátorát is megzavarta, aki csak azt látta, hogy egy norvég jön be harmadikként, s neki adta a bronzérmet, nem figyelve arra, hogy honfitársa, Tiril Eckhoff lett futott be dobogósként.

Lars Kolsrud, a norvég csapatorvos a futam után azt mondta, kivizsgálják Tandrevoldot, s az alapján döntetnek arról, indulhat-e még a hátra lévő két számban, a női váltó- és a tömegrajtos versenyben.

Nos, Tandrevold hétfőn nem szerepelt a norvég csapatban. Hazaküldték szegényt alapos kivizsgálásra. Így ő már biztosan érem nélkül marad a téli olimpián, s a távollétét megérezte a norvég váltó is. Hiába volt ott a csapatban a Pekingben már háromszoros aranyérmes Marte Olsbu Röiseland, aztán Eckhoff, hiányzott a szívember, Ingrid Tandrevold.

Nélküle a norvégok lecsúsztak a dobogóról, csak negyedikek lettek. A svdékek győztek, az oroszoké az ezüst-, a németeké a bronzérem.

Sílövészet, női váltóverseny:

1. Svédország (Linn Persson, Mona Brorsson, Hanna Öberg, Elvira Öberg) 1:11:03.9 óra (0+6 lőhiba)

2. Oroszország (Irina Kazakevics, Krisztina Rezcova, Szvetlana Mironova, Uljana Nyigmatullina) +12.0 mp hátrány (1+7)

3. Németország (Vanessa Voigt, Vanessa Hinz, Franziska Preuß, Denise Herrmann) +37.4 (0+6)

4. Norvégia +50.7 (2+8)

5. Olaszország +1:33.1 perc (0+5)

6. Franciaország +2:13.0 (2+10)

Borítókép: A svédek végig uralták a versenyt (Fotó: AFP)