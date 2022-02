Tényleg hihetetlen bravúr: a magyar válogatott visszavágott Montenegrónak

Kellemetlen emlék, rossz játék, sima vereség – így volt összefoglalható az első meccs. Csütörtökön a jóval magasabban jegyzett Montenegró különösebb gond nélkül verte meg a magyar válogatottat 83-67-re Debrecenben a soros világbajnoki selejtezőn, és akkor mindenki azért volt elsősorban csalódott, mert a csapat gyenge teljesítményt nyújtott, és egyértelmű volt, hogy képes annál sokkal jobban kosárlabdázni. A játékosok természetesen fogadkoztak, hogy ezt hamarosan be is bizonyítják, és a lehetőség erre adott is volt: vasárnap este a két válogatott ismét összecsapott, ezúttal Podgoricában.

Ahol aztán kiderült, hogy a fogadkozás nem csupán üres szavakból állt. A magyar együttes jól összpontosítva, a védekezésében a csütörtöki tapasztalatokat okosan hasznosítva játszott, és ez szemlátomást nagyon nem ízlett Montenegrónak. Kimondottan jól sikerült a házigazdák legnagyobb sztárját, Bojan Dubljevicet semlegesíteni, és az jól látszott, hogy a nézők nem egy pontokban nagyon gazdag találkozót látnak majd. Támadásban a magyar válogatott igyekezett türelmesen játszani, Vojvoda Dávid vezérletével szinte végig vezetett az első két negyedben, csak a hárompontosokkal akadtak gondok, kilenc kísérletből mindössze kettő hullott a gyűrűbe.

Vojvoda Dávid a mezőny legeredményesebb játékosa volt Fotó: fiba.com

Montenegró nehezen tudott kibontakozni, és ha nincsenek Vladimir Mihajlovic hárompontosai, akkor a nagyszünetig alaposan lemaradt volna, így 40-35-re vezetett a magyar csapat. Fontos volt az is, hogy mindössze egy eladott labdájuk volt Vojvodáéknak, azaz a csütörtöki játékkal szemben nem követtek el ki nem kényszerített nagy hibákat. És éppen Vojvoda volt az, aki a harmadik negyedben is elkapta a fonalat, egymás után három triplája is célba ért, és a 24. percben már 54-44-re nőtt az előny. Az viszont nem jött jól, hogy a Dubljeviccel rengeteget harcoló Keller Ákos már ekkor kipontozódott.

A házigazdák roppant agresszív, letámadásos védekezésre tértek át, ami meg is zavarta a magyar játékosokat. Támadásban kissé tanácstalanokká váltak, kimaradtak a helyzetek, Vojvodára nagyon figyeltek a védők, és így a negyedik negyed kezdetére 59-59-re alakult az eredmény. Óriásit harcolt a válogatott, Somogyi Ádám és Rosco Allen tripláival, Perl Zoltán dupláival elhúzott kilenc ponttal, a saját palánkja alatt pedig nagyon keményen védekezett.

Minden labdáért ádáz küzdelem dúlt, és a végjáték roppant izgalmasan alakult. Montenegró mindent bevetett, de mindenre kapott választ.

Öt másodperccel a vége előtt Nemanja Radovic értékesített három büntetőt, ezzel két pontra olvadt a magyar előny, de Perl Zoltán keze sem remegett meg, és meglett a szinte hihetetlen bravúr: a csütörtöki lehangoló mérkőzés után magára talált a magyar válogatott, és 88-84-re legyőzte idegenben Montenegrót, története során először! A csapatból Vojvoda Dávid 24, Perl Zoltán 19, Váradi Benedek 13, Rosco Allen pedig 11 pontig jutott el.

Ezzel szinte biztosan tovább is jutott a világbajnoki selejtezők második csoportkörébe, mert már két győzelme van, míg Portugália nyeretlen, mi több, pontot is visz magával oda. A portugálok egyébként otthon kaptak ki Franciaországtól, és a két utolsó fordulóban, július elején már nem is feltétlenül kell legyőznünk őket, de természetesen hazai pályán az lesz a cél.

Ivkovics Sztojan, magyar szövetségi kapitány: – A rendezők nagyszerű körülményeket teremtettek Podgoricában, minden rendben volt. Jól játszott a csapatom, nagyon kevés labdát adott el, kontrollálni tudtuk a mérkőzést. Remekül oldottuk meg az egy-egyeinket, ami nem a papírforma, mert alapvetően Montenegró magasabban jegyzett nálunk, ám ezen a meccsen ezt a különbséget eltüntettük. A balkáni országok közül szövetségi kapitányi időszakom alatt már csak Szerbia hibádzik, a többieket sikerült felülmúlnunk legalább egyszer.

Világbajnoki selejtező, E csoport, 4. forduló: Montenegró–Magyarország 84-88 (14-17, 21-23, 24-19, 25-29), Portugália–Franciaország 56-69. A csoport állása: 1. Franciaország 8, 2. Montenegró 6 (+20), Magyarország 6 (-30), Portugália 4.

Borítókép: Vojvoda Dávid 24 pontot szerzett (Fotó: fiba.com)